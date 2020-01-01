Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
ОГТСУ транспортировал первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"
ОГТСУ транспортировал первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"
Стоимость пропуска в морских портах снижается в несколько раз
Стоимость пропуска в морских портах снижается в несколько раз
Седан, Зеленский и собаки: как Зинченко встретил Новый год
Седан, Зеленский и собаки: как Зинченко встретил Новый год
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 2 января
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 2 января

Закон о предоставлении добровольцам статуса УБД вступил в силу

Закон о предоставлении добровольцам статуса УБД вступил в силу
11:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Документ был опубликован 24 декабря 2019 года в парламентской газете "Голос Украины", а в заключительных положениях закона говорится, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.

В Украине вступил в силу закон № 329-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции".

Так, закон регулирует предоставление статуса участника боевых действий добровольцам. В частности, в перечень участников боевых действий включаются лица, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в течение не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.

Закон также распространяет соответствующие государственные социальные льготы и гарантии на этих лиц и членов их семей.

Стоимость пропуска в морских портах снижается в несколько раз

В то же время этот статус не распространяется на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение АТО (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность).

Кроме того, с 1 января в Украине вводится в действие закон "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (относительно обеспечения прав военнослужащих ВМС и Воздушных сил ВСУ на получение статуса участника боевых действий)" (№1197).

Это документ зачисляет к участникам боевых действий членов экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, других лиц, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" 4 декабря, а закон "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (относительно обеспечения прав военнослужащих ВМС и Воздушных сил ВСУ на получение статуса участника боевых действий)" - 20 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, АТО, УБД, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 За нетрезвое вождение с сегодняшнего дня наступает уголовная ответственность
02 Жители 20 городов будут платить за отопление на 30% меньше
03 Первый подарок в новом году: в Украине выросла "минималка"
04 Оригинальные поздравления с Новым годом 2020 в стихах и короткие СМС
05 1 января - приметы и обряды в день Бонифатия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Мокрый снег и ветер: прогноз погоды на 1 января
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным и главные задачи на 2020 год
Итоги дня 31 декабря: разговор Зеленского с Путиным, новогодняя речь Президента
Письма и бандероли подорожали
Письма и бандероли подорожали
Сквозное шифрование: ProtonMail выпустили зашифрованный календарь
Сквозное шифрование: ProtonMail выпустили зашифрованный календарь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь