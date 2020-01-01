Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: троих подозреваемых оставили под стражей

Новости Украины:По словам адвоката Ивана Приходько Виктора Чевгуза, суд оставил его клиента под стражей, с возможным внесением залога в 280 тысяч гривень.

Переяславский райсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и Дмитрию Кривошею - трем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Об этом рассказал адвокат Приходько Виктор Чевгуз в комментарии Нromadske

По словам адвоката, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тыс. грн.

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Петровца - суд смягчил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Напомним, Кирил Тлялов погиб от полицейской пули летом 2019 года.