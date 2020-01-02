В ПЦУ хотят, чтобы притеснения украинской церкви обсудили на переговорах в Минске

Новости Украины:В ПЦУ говорят, что обратились к президенту Украины Владимиру Зеленкому, обратить внимание на притеснение украинской церкви в оккупированном Крыму.

В Православной церкви Украины хотят, чтобы вопрос притеснений украинской церкви в аннексированном Крыму обсудили на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал в программе Радио Свобода "Субботнее интервью".

"Мы даже обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров Трехсторонней группы", - сказал митрополит.

Он также отметил, что ПЦУ ранее обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он отреагировал на притеснения прав верующих в Крыму.

"Во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций я этот вопрос поднял, очень остро поднял. Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и к Верховной Раде, чтобы они должным образом обратили на это внимание", - подчеркнул глава ПЦУ.

Как сообщалось ранее, в конце июля архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент заявил, что из собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе украли все церковные вещи Крымского епархиального управления ПЦУ.

По словам архиепископа, пока он находился на конференции по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне, "министр имущественных и земельных отношений" оккупированного Россией Крыма Анна Анюхина организовала под видом "внутреннего ремонта" разгром церкви.

29 августа более 50 крымских прихожан ПЦУ обратились в Комитет по правам человека ООН из-за захвата оккупантами последнего храма Крымской епархии ПЦУ.

9 сентября Комитет ООН по правам человека запретил России выселять Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, 20 сентября комитет вдруг обнародовал заявление с соответствующим запретом.

24 сентября в управлении российского "министерства юстиции Крыма" в третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.

Арбитражный суд Центрального округа Калуги (РФ) 14 ноября отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии ПЦУ. Представители церкви пытались оспорить решение "министерства имущественных и земельных отношений Крыма" о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя.

10 декабря архиепископ Климент объявил бессрочную голодовку, требуя от Кабмина и Верховной Рады решить вопросы защиты религиозных свобод на территории Крыма и обеспечения безопасности духовенства епархии.

17 декабря Климент приостановил голодовку.