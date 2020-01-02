Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Кулеба ждет полной ратификации Стамбульской конвенции
Кулеба ждет полной ратификации Стамбульской конвенции
МИД Украины осудил атаку на посольство США
МИД Украины осудил атаку на посольство США
Вест Хэм нашел конкурента для Ярмоленко
Вест Хэм нашел конкурента для Ярмоленко
Кто лучше: Кевин Файги назвал самого сильного супергероя Marvel
Кевин Файги назвал самого сильного супергероя Marvel

В ПЦУ хотят, чтобы притеснения украинской церкви обсудили на переговорах в Минске

В ПЦУ хотят, чтобы притеснения украинской церкви обсудили на переговорах в Минске
16:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ПЦУ говорят, что обратились к президенту Украины Владимиру Зеленкому, обратить внимание на притеснение украинской церкви в оккупированном Крыму.

В Православной церкви Украины хотят, чтобы вопрос притеснений украинской церкви в аннексированном Крыму обсудили на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал в программе Радио Свобода "Субботнее интервью".

"Мы даже обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров Трехсторонней группы", - сказал митрополит.

Он также отметил, что ПЦУ ранее обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он отреагировал на притеснения прав верующих в Крыму.

Епифаний в канун Нового года посоветовал украинцам настроиться на добро

"Во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций я этот вопрос поднял, очень остро поднял. Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и к Верховной Раде, чтобы они должным образом обратили на это внимание", - подчеркнул глава ПЦУ.

Как сообщалось ранее, в конце июля архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент заявил, что из собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе украли все церковные вещи Крымского епархиального управления ПЦУ.

По словам архиепископа, пока он находился на конференции по вопросам религиозной свободы в Вашингтоне, "министр имущественных и земельных отношений" оккупированного Россией Крыма Анна Анюхина организовала под видом "внутреннего ремонта" разгром церкви.

29 августа более 50 крымских прихожан ПЦУ обратились в Комитет по правам человека ООН из-за захвата оккупантами последнего храма Крымской епархии ПЦУ.

9 сентября Комитет ООН по правам человека запретил России выселять Крымскую епархию ПЦУ из храма в оккупированном Симферополе, 20 сентября комитет вдруг обнародовал заявление с соответствующим запретом.

Епифаний: Рождество объединяет всех, независимо от календаря

24 сентября в управлении российского "министерства юстиции Крыма" в третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.

Арбитражный суд Центрального округа Калуги (РФ) 14 ноября отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии ПЦУ. Представители церкви пытались оспорить решение "министерства имущественных и земельных отношений Крыма" о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя.

10 декабря архиепископ Климент объявил бессрочную голодовку, требуя от Кабмина и Верховной Рады решить вопросы защиты религиозных свобод на территории Крыма и обеспечения безопасности духовенства епархии.

17 декабря Климент приостановил голодовку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Минские переговоры, ТКГ, Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пейте томатный сок: он не только вкусный, но и необычайно полезный
02 Наиболее полезен для мужчин: напиток, который нужно регулярно пить "сильному" полу
03 До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80
04 "Мир знает на чьей стороне правда": посол Украины в Польше ответил на скандальные слова Путина
05 Излучение смартфонов: какие модели "фонят" сильнее всего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Украинцы в 2019-м году чаще всего покупали Renault и Toyota
Украинцы в 2019-м году чаще всего покупали Renault и Toyota
Долги населения за комуналку увеличились
Долги населения за комуналку увеличились
Мадонна отправилась на отдых с 26-летним бойфрендом (Фото)
Мадонна отправилась на отдых с 26-летним бойфрендом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь