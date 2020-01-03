Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан
Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан
Убийство Шеремета: защита Кузьменко обратилась к Денисовой
Убийство Шеремета: защита Кузьменко обратилась к Денисовой
Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед в АПЛ (Фото, Видео)
Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции
Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции

Убийство Шеремета: защита Кузьменко обратилась к Денисовой

Убийство Шеремета: защита Кузьменко обратилась к Денисовой
06:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Защита Кузьменко обратилась к обмудсмену с просьбой взять дело Шеремета под личный контроль.

Активисты, родные и защитники Юлии Кузьменко передали в Секретариат Уполномоченного ВР по правам человека жалобу относительно нарушений прав врача и волонтера, подозреваемой в причастности к убийству Шеремета.

Об этом в Facebook информирует сообщество Free_Dr_Yulia_Kuzmenko.

"С чем мы обратились к Людмиле Денисовой? С просьбой взять под собственный контроль дело Шеремета и следить за нарушениями прав задержанной Юлии Кузьменко. Ведь элементарные права должны быть гарантированы государством для каждого человека", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основные пункты заявления следующие (приводим текст полностью):

"1. Нарушено право д-ра Кузьменко как человека во время задержания. Она не имела доступа к воде, еде и нормальному отдыху во время задержания и во время судебного заседания.

2. Нарушен принцип презумпции невиновности – несмотря на то, что ни один человек не может считаться виновным до момента доказательства его вины, министр МВД, Генпрокурор и Президент объявили ее виновной публично по телевидению.

3. Нарушено право д-ра Кузьменко на справедливый и беспристрастный суд в разумные сроки. Прокуроры саботировали рассмотрение дела в суде, ограничивали ее защитника.

4. Права д-ра Кузьменко как задержанной нарушаются до сих пор. В ИВС ее удерживают больше, чем определено законом (21 день вместо 3 суток), не дают увидеться с родными.

5. Права д-ра Кузьменко как подсудимой нарушаются. По состоянию на сейчас адвокату до сих пор не дают ознакомиться со всеми материалами дела, озвученным МВД публично".

Следственный эксперимент с участием Кузьменко: как это было (Видео)

Как сообщалось, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета.

Следствие подозревает пятерых человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко. У Кузьменко и Антоненко 12 декабря были проведены обыски.

Николаевская полиция вручила вооруженному депутату подозрение (Видео)

13 декабря Печерский районный суд избрал меру пресечения: Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко - содержание под стражей без определения залога.

24 декабря Апелляционный суд города Киева оставил Юлию Кузьменко под стражей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Людмила Денисова, Павел Шеремет, Юлия Кузьменко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Простые продукты, которые защищают от геморроя
03 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
04 Пристайко отреагировал на перенос визита Помпео
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы будем решительно мстить Америке&quot;: в Иране отреагировали на гибель Сулеймани
В Иране отреагировали на гибель Сулеймани
Дети &quot;неграждан&quot; Латвии получат гражданство: закон вступил в силу
Дети "неграждан" Латвии получат гражданство
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
Рецепт дня: жаркое из куриной печени
Рецепт дня: жаркое из куриной печени
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь