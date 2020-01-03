Убийство Шеремета: защита Кузьменко обратилась к Денисовой

Новости Украины:Защита Кузьменко обратилась к обмудсмену с просьбой взять дело Шеремета под личный контроль.

Активисты, родные и защитники Юлии Кузьменко передали в Секретариат Уполномоченного ВР по правам человека жалобу относительно нарушений прав врача и волонтера, подозреваемой в причастности к убийству Шеремета.

Об этом в Facebook информирует сообщество Free_Dr_Yulia_Kuzmenko.

"С чем мы обратились к Людмиле Денисовой? С просьбой взять под собственный контроль дело Шеремета и следить за нарушениями прав задержанной Юлии Кузьменко. Ведь элементарные права должны быть гарантированы государством для каждого человека", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основные пункты заявления следующие (приводим текст полностью):

"1. Нарушено право д-ра Кузьменко как человека во время задержания. Она не имела доступа к воде, еде и нормальному отдыху во время задержания и во время судебного заседания.

2. Нарушен принцип презумпции невиновности – несмотря на то, что ни один человек не может считаться виновным до момента доказательства его вины, министр МВД, Генпрокурор и Президент объявили ее виновной публично по телевидению.

3. Нарушено право д-ра Кузьменко на справедливый и беспристрастный суд в разумные сроки. Прокуроры саботировали рассмотрение дела в суде, ограничивали ее защитника.

4. Права д-ра Кузьменко как задержанной нарушаются до сих пор. В ИВС ее удерживают больше, чем определено законом (21 день вместо 3 суток), не дают увидеться с родными.

5. Права д-ра Кузьменко как подсудимой нарушаются. По состоянию на сейчас адвокату до сих пор не дают ознакомиться со всеми материалами дела, озвученным МВД публично".

Как сообщалось, 12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета.

Следствие подозревает пятерых человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко. У Кузьменко и Антоненко 12 декабря были проведены обыски.

13 декабря Печерский районный суд избрал меру пресечения: Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко - содержание под стражей без определения залога.

24 декабря Апелляционный суд города Киева оставил Юлию Кузьменко под стражей.