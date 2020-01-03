Убийство Шеремета: проведен следственный эксперимент с Кузьменко (Видео)

Новости Украины:С подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлией Кузьменко проведен следственный эксперимент, двое других отказались.

В уголовном производстве по факту убийства журналиста Павла Шеремета проведен следственный эксперимент с подозреваемой Юлией Кузьменко, другие подозреваемые - Яна Дугарь и Андрей Антоненко - от проведения следственного эксперимента отказались, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Главным следственным управлением Национальной полиции Украины в уголовном производстве, в том числе во исполнение ходатайств защитников Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко, было запланировано проведение в ночь на 3 января 2020 года следственных экспериментов с подозреваемыми… О проведении следственных экспериментов также заблаговременно проинформированы защитники трех подозреваемых. Однако свое участие в проведении следственных экспериментов подтвердил только адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в ночь на 3 января с Кузьменко и ее защитником Владиславом Добошем был проведен следственный эксперимент и каких-либо жалоб, заявлений и ходатайств о нарушениях во время следственного действия от них не поступало.

В то же время Антоненко и Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента отказались. Антоненко свой отказ мотивировал отсутствием его защитников.

В полиции утверждают, что привлекли адвоката из центра по предоставлению бесплатной правовой помощи, после чего на место проведения следственных действий прибыл адвокат Антоненко, который категорически отказался от проведения следственного эксперимента и, по утверждению правоохранителей, препятствовал проведению следственного действия с Кузьменко.

В свою очередь юрист Маси Найем утверждает, что адвоката Антоненко в четверг вечером не пускали на место проведения следственного эксперимента, но пускали журналистов, и это, по его словам, было личным указанием старшего следователя по делу.

Найем убежден, что следственный эксперимент с Антоненко пытались провести с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК). В частности, защитники Антоненко заблаговременно о следственном эксперименте уведомлены не были. Также следователь не предоставляет адвокатам Антоненко для ознакомления материалы дела, даже обнародованную их часть, о чем те уже длительное время ходатайствуют.

"Один из трех адвокатов получила информацию о проведении эксперимента за час, а другой вообще не получил никаких сообщений состоянию на 20:00… Согласно ч.8 ст.133 УПК, лицо должно получить повестку о вызове или быть уведомленным о нем другим путем не позднее чем за три дня до дня, когда она должна прибыть по вызову.... Как адвокат может подготовиться и прибыть за час до следственного действия? Кроме того, а как он может подготовиться при отсутствии материалов, которые ему не дают?", - написал Найем на своей странице в соцсети Facebook в ночь на пятницу.

Юрист также указывает, что привлечение адвоката для Антоненко из Центра бесплатной помощи было противоправным и нарушает статьи 49 и 53 УПК. "В ст.49 указаны случаи, когда следователь и прокурор могут привлечь защитника из Центра бесплатной помощи. Андрей не подпадает под ни один из них - у него уже есть три адвоката. А согласно ст.53 УПК следователь и прокурор могут привлечь защитника БПД, если... защитник, которого сообщили об этом заранее, не может прибыть. Подчеркиваю, защитник должен быть уведомлен заранее", - отмечает он.

Также Найем указал, что согласно п.4 ст.223 УПК, проведение следственных действий в ночное время (с 22:00 до 6:00) не допускается, за исключением неотложных случаев, когда задержка в их проведении может привести к потере следов уголовного преступления или побегу подозреваемого. "Павла убили три года назад, потери следов здесь не может быть. Побег невозможен - подозреваемый арестован", - подчеркнул он.

Найем также опубликовал скан-копию постановления суда от 3 января, которым следственный судья обязывает рассмотреть ходатайство адвокатов Антоненко об ознакомлении с материалами дела. Днем ранее он указал, что следователи хотят провести следственные эксперимент именно до вынесения ожидавшегося судебного постановления, предупредив адвокатов за час до следственного действия.

Кроме того, в Сети есть кадры проведения следственного эксперимента с Кузьменко:

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

Антоненко перед обыском в его квартире попросил брата жены забрать из шкафа пакет, который был найден правоохранителями на следующий день в том же доме, в котором проживает подозреваемый. В пакете был предмет, похожий на мину МОН-50 в полуразобранном состоянии, он был подвергнут комплексной экспертизе, в том числе молекулярной. По результатам экспертизы в Нацполиции заявили, что в подрыве автомобиля Шеремета использовалась аналогичное вещество, остатки которого нашли на изъятой у Антоненко мине.