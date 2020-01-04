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Волонтеры подготовили подарки для детей защитников Украины

Волонтеры подготовили подарки для детей защитников Украины
13:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В рамках акции "Праздники без папы" дети украинских военных, которые погибли, были ранены или защищают Украину сейчас, получат подарки от волонтеров.

Волонтеры из Украины и Польши в рамках акции "Праздники без папы" (Święta bez taty) подготовили более 3 тыс. подарков для детей воинов, которые погибли, ранены или сейчас защищают Украину.

Это ежегодная благотворительная акция в Польше по сбору средств и подарков для украинских детей к Рождественским праздникам, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Основателем проекта является волонтерская "Инициатива Героям Майдана" в Варшаве.

Одна из инициаторов проекта Виктория Батрин сообщила, что инициатива реализуется уже 6 лет.

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"Ее основали мы вместе с Галиной Андрушков. Начинали с помощи раненым на Майдане пролечиться в Польше, затем собирали индивидуальные аптечки бойцам в АТО. А сейчас у нас два главных проекта: "Праздники без папы" и летние лагеря для детей защитников в польских Бескидах", - сказала Батрин.

По ее словам, сбор средств на подарки длится с ноября по январь.

"На протяжении двух месяцев мы собираем средства, закупаем сладости и подарки, формируем подарочные наборы. И накануне праздников доставляет их адресатам по всей Украине. Сами мы не справились бы с таким объемом, поэтому нам помогают "суперэльфы", они и доставляют подарки по Украине, а в Киевской, Ривненской, Винницкой и Хмельницкой областях эту акцию проводят местные волонтеры", - добавила Батрин.

По ее словам, в этом году для сбора средств был организован аукцион, на который выставили более 40 различных лотов.

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"Среди людей, которые передают лоты, очень много известных личностей, писателей, певцов, военных. Один из самых эмоциональных подарков на аукционе - репродукция рисунка Романа Сущенко. В прошлом году, когда он был в заключении, мы передавали подарки и его сыну. После освобождения Роман передал для аукциона свою картину. Также нас поддержала нынешняя нобелистка Ольга Токарчук и чемпионка Европы по боксу Александра Сидоренко", - сообщила Батрин.

К акции также присоединяются волонтеры из Австралии, Канады, США, Индии и Ливана.

По словам Батрин, без учета нынешних подарочных наборов, за пять лет в рамках проекта волонтеры сформировали и передали 11 тыс. именных подарков.

"Теперь мы уже готовим очередную партию подарков, которую доставим малышам к Крещению", - подытожила она.

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Волонтеры, Благотворительная акция, "Праздники без папы".
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