Волонтеры подготовили подарки для детей защитников Украины

Новости Украины:В рамках акции "Праздники без папы" дети украинских военных, которые погибли, были ранены или защищают Украину сейчас, получат подарки от волонтеров.

Волонтеры из Украины и Польши в рамках акции "Праздники без папы" (Święta bez taty) подготовили более 3 тыс. подарков для детей воинов, которые погибли, ранены или сейчас защищают Украину.

Это ежегодная благотворительная акция в Польше по сбору средств и подарков для украинских детей к Рождественским праздникам, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Основателем проекта является волонтерская "Инициатива Героям Майдана" в Варшаве.

Одна из инициаторов проекта Виктория Батрин сообщила, что инициатива реализуется уже 6 лет.

"Ее основали мы вместе с Галиной Андрушков. Начинали с помощи раненым на Майдане пролечиться в Польше, затем собирали индивидуальные аптечки бойцам в АТО. А сейчас у нас два главных проекта: "Праздники без папы" и летние лагеря для детей защитников в польских Бескидах", - сказала Батрин.

По ее словам, сбор средств на подарки длится с ноября по январь.

"На протяжении двух месяцев мы собираем средства, закупаем сладости и подарки, формируем подарочные наборы. И накануне праздников доставляет их адресатам по всей Украине. Сами мы не справились бы с таким объемом, поэтому нам помогают "суперэльфы", они и доставляют подарки по Украине, а в Киевской, Ривненской, Винницкой и Хмельницкой областях эту акцию проводят местные волонтеры", - добавила Батрин.

По ее словам, в этом году для сбора средств был организован аукцион, на который выставили более 40 различных лотов.

"Среди людей, которые передают лоты, очень много известных личностей, писателей, певцов, военных. Один из самых эмоциональных подарков на аукционе - репродукция рисунка Романа Сущенко. В прошлом году, когда он был в заключении, мы передавали подарки и его сыну. После освобождения Роман передал для аукциона свою картину. Также нас поддержала нынешняя нобелистка Ольга Токарчук и чемпионка Европы по боксу Александра Сидоренко", - сообщила Батрин.

К акции также присоединяются волонтеры из Австралии, Канады, США, Индии и Ливана.

По словам Батрин, без учета нынешних подарочных наборов, за пять лет в рамках проекта волонтеры сформировали и передали 11 тыс. именных подарков.

"Теперь мы уже готовим очередную партию подарков, которую доставим малышам к Крещению", - подытожила она.