Рябошапка назначил себе заместителя

Новости Украины:Рябошапка назначил Чумака своим заместителем.

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака своим заместителем.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

На сайте отмечается, что Чумак был назначен 2 января.

Как известно, Виктор Чумак - украинский юрист, генерал-майор юстиции запаса, главный военный прокурор Украины (с 2019 года). Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией (2012-2014), заместитель председателя этого же комитета (2014-2016).

В марте 2015 года - один из четырех официальных претендентов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины.