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Не в первый раз: Facebook удалил пост Супрун о дне рождения Степана Бандеры

Не в первый раз: Facebook удалил пост Супрун о дне рождения Степана Бандеры
19:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Facebook забанил пост Ульяны Супрун о Бандере.

Модераторы Facebook удалили сообщение бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о дне рождения лидера украинских повстанцев Степана Бандеры.

Об этом в соцсети сообщила сама политик.

По словам Супрун, Facebook назвал сообщение пропагандой ненависти. Однако "в статье от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества. Но это не помешало заблокировать сообщение, которое набрало более 6 тысяч "шеров" и охватил более полмиллиона читателей".

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Супрун утверждает, что это уже не первый раз модераторы соцсети блокируют ее сообщения. В сентябре 2019-го под бан попало сообщение об угрозах формулы Штайнмайера. Политик добавляет, что на Западе постоянно ведется дискуссия об эффективности политик Facebook о hate speech и борьбе с дезинформацией.

"В целом этим модерированием занимается около 8000 человек. У этих сотрудников зачастую мало опыта или образования, и в основном эту функцию закупают у колл-центров по всему миру. Их тренировка по правилам сообщества Facebook состоит из содержания около 1400 страниц разбросанных в десятках экселивских таблицах и powerpoint презентациях. Многие из этих сотрудников используют Google Translate, чтобы разобраться с этими правилами. И уже после "тренировки" обычно у них есть от 8 до 10 секунд на принятие решения относительно поста", – пояснила Супрун, отметив, что Facebook не спешит признавать свои ошибки.

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Она отметила, что такая политика способствует ведению гибридной войны агрессором, а "почти любое критическое сообщение сегодня может исчезнуть за желания владельцев ботоферм или разжигателей ненависти".

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Facebook, Степан Бандера, Ульяна Супрун.
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