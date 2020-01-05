Обмен пленными: сколько человек остается на Донбассе?

Новости Украины:У властей есть документы, подтверждающие незаконное содержание под стражей 100 лиц.

Представительница Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона имеет документы, которые подтверждают, что в плену у боевиков находится 101 украинец. Всего же, по ее словам, террористы удерживают порядка 300 украинских граждан.

Лутковская сообщила, что с 16 января будет продолжатся работа по освобождению украинских пленных из рук боевиков. Речь идет о 300 украинцах. Она подчеркнула, что относительно 101 человека в Украины есть документальное подтверждение того, что эти люди находятся в плену ЛДНР.

Касательно 200 граждан есть информация от родственников, однако нет документального подтверждения, рассказала Валерия Лутковская в эфире одной из украинских радиостанций.

Напомним, 29 декабря 2019 года в Донецкой области состоялся масштабный обмен пленными, о котором договорились лидеры нормандской четверки в Париже в начале декабря 2019.