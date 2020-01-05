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На защиту ЦИК от кибератак выделят 10 миллионов гривень

На защиту ЦИК от кибератак выделят 10 миллионов гривень
17:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В 2020 году на киберзащиту ЦИК выделят 10 млн грн, а на киберзащиту Государственного реестра избирателей - более 7 млн грн.

В этом году на защиту информационных систем ЦИК выделят 10 миллионов гривень. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко. 

Диденко сообщил, что за последние два года на защиту серверов ЦИК было выделено почти 30 миллионов гривень. 

Киберзащита призвана помочь в разработке и управлении стратегиями, необходимыми для противодействия вредным хакерским атакам или угрозам. Киберзащита также предусматривает проведение технического анализа для определения путей и областей, которые могут атаковать злоумышленники.

Глава ЦИК: Украинцы не готовы к интернет-голосованию

Наибольшая хакерская атака на Украину была осуществлена весной 2017 года с использованием разновидности вируса "Petya" и вызвал нарушения работы украинских государственных предприятий, учреждений, банков, медиа. В результате атаки была заблокирована деятельность таких предприятий, как аэропорт "Борисполь", ЧАЭС, Укртелеком, Укрпочта, Ощадбанк, Укрзализныця и ряда других крупных предприятий.

Заражению подверглись информационные системы Министерства инфраструктуры, Кабинета Министров, сайты Львовского городского совета, Киевской городской государственной администрации, киберполиции и Службы спецсвязи Украины.

Напомним, Центризбирком утвердил план подготовки выборов нардепа в 179-м округе.

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Все по теме:

ЦВК, Вирус, Кибератаки, Олег Диденко, Киберзащита.
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