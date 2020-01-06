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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 января

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 января

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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 7 января
11:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Завтра, 7 января отмечается один из главных христианских праздников.

Светлый праздник, один из самых важных, добрых, чистых в году - это Рождество Христово. Установлен он в честь появления на свет Иисуса Христа, рожденного от Девы Марии. Предваряется праздник 40-дневным постом.

Накануне появления на свет Иисуса Иосиф с беременной Марией отправились в Вифлеем для переписи населения. Они не смогли найти ночлега в городе, так как он был полностью забит людьми, и зашли в хлев, где укрывали скот от непогоды. И в эту ночь случилось чудо рождения – на свет появился Богочеловек. Мария как в колыбель положила младенца в ясли (кормушку для скота).

Первыми узнали о рождении Спасителя пастухи, к которым явился ангел. Они пришли в пещеру поклониться младенцу. На небе в эту ночь зажглась новая яркая звезда, которая и возвестила всему миру о великом чуде, произошедшем в эту ночь.

В этот день верующие, вспоминая великое чудо рождения, собираются в храмах, где проводятся праздничные богослужения. Также 7 января принято ходить в гости или приглашать гостей в свой дом. Хорошая примета, если первыми в этот день в дом зайдут двое мужчин. Тогда в течение года в жилище не будет ссор и раздоров. А вот если первой порог переступит женщина, то домочадцев ждут болезни и несчастья.

В разговенье, то есть первое рождественское утро нельзя было пить за завтраком воду - иначе летом на сенокосе от жажды иссохнешь. Не принято было в этот день заниматься «гнутой работой», то есть мастерить обручей, полозьев, хомутов, чтобы скотина без приплода не осталась. А в надежде на урожайный год все, как один, встречали праздник в новых платьях.

В первый день Рождества еда была непостной - на стол ставили любимые украинцами сало, колбасы, печенку, мясные блюда, а к ним подавали домашнюю водку или медовуху. После обильной еды клонило в сон, потому наступало время заслуженного отдыха, а уж после обеда отправлялись в гости: взрослые дети со своими мужьями-женами навещали родителей, кумовья гостили друг у друга.

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Существуют и определенные запреты для этого дня. На Рождество Христово нельзя:

  • Гадать молодым девушкам, иначе судьбу свою прогадают. Но в этот день можно загадать заветное желание. Согласно поверью, оно обязательно сбудется.

  • Купаться. Принимать водные процедуры нужно заранее. Встречать Рождество необходимо чистыми душой и телом.

  • Заниматься делами по хозяйству. Желательно все домашние дела сделать ещё 5 января.

  • Женщинам красить и стричь волосы.

  • Зачинать детей. Считается, что в противном случае брак распадётся.

  • Хозяевам покидать стол раньше гостей. Бытует мнение, что если хозяин раньше гостей покинет стол, то быть ему весь год неприкаянному.

  • Пить алкогольные напитки и воду. В этот день можно пить чай, кофе, компот.

  • Ставит на стол пустые тарелки. Обязательно хоть что-то, но должно на них лежать.

  • Ходить на охоту и убивать зверей.

  • Варить или пить кисель – к покойнику.

  • Выносить мусор.

  • Ходить в лес и на рыбалку. Иначе можно потревожить русалок и лешего.

  • Ругаться и переезжать на другое место.

  • Покупать веревку, иначе в доме будет повешенный.

  • Отмечать праздник одному.

Народные приметы: 

Разбить на Рождество посуду или что-то пролить – к ссоре.

Сыграть в этот день свадьбу – к долгой и счастливой семейной жизни.

Садиться за праздничный стол нужно только после появления первой звезды.

Если птица на Рождество постучалась в окно, то вы получите радостные новости.

Все блюда, стоящие на столе, нужно попробовать.

Приглашайте на торжество только приятных и дорогих вам людей.

Домашних животных в этот день нужно сытно накормить.

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Купленная на Рождество вещь прослужит долгое время.

Если собака на привязи завоет, то быть беде. Чтобы избежать несчастья подойдите к животному, отвяжите его и скажите: «Как веревка тебя не держит, так и беда за мой дом держаться не будет».

Человек, 7 января споткнувшийся по дороге к церкви, может через 12 лет сильно заболеть. Чтобы этого не случилось нужно сказать: «К Богу иду, он меня и спасет».

Оттепель в этот день обещает теплую и раннюю весну.

Если ударит мороз, то холодно будет и на Крещение.

Если кошка дерет когтями стенки, то скоро испортится погода. Котик, свернувшийся в клубок, предвещает наступление морозов.

Хорошо если идет снег или же лежит на земле. Чем больше снега 7 января, тем благоприятнее будет год.

Ясное небо и яркая луна на нём – к сильным морозам.

Звездное небо и иней на деревьях – к хорошему урожаю.

Если праздник выпал на новолуние, то будет неурожайный год.

За окном тепло – весна будет холодной.

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А еще в этот день прощали друг другу старые обиды и мирились. Вообще день надо провести шумно, весело, в большой компании друзей, кумовей, приятелей - оставаться одному или в тесном семейном кругу нельзя.

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Праздник, Обычаи, Традиции, Рождество, Приметы, Рождество Христово, 7 января, Какой завтра праздник, Рождество Христово 2020.
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