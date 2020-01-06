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Рождество 2020: колядки для детей и взрослых на украинском языке в стихах

Смотрите фото (9)
Рождество 2020: колядки для детей и взрослых на украинском языке в стихах
13:30 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:В канун приближающегося Рождества Христова 2020 предлагаем вам красивые праздничные рождественские колядки для детей и взрослых.

  • 1

    Коляда, коляда

    На поличку погляда.

    Там ковбаси лежать,

    Вони в шанічку біжать.

    Дай, бабо, ковбасу –

    Літом коней попасу.

    А не даш ковбаси –

    То й сама собі паси.

  • 2

    Коляд, коляд ,коляда

    У віконце загляда.

    Ось у цю святкову нічку

    Запали на радість свічку,

    Коляду поклич до хати,

    Щоб Ісуса привітати.

    Люди добрі, колядуйте,

    Сина Божого шануйте!

  • 3

    Колядин–колядин!

    Я у батька один!

    Коротенький кожушок,

    Дайте грошей мiшок!

    Якщо грошей мало,

    То давайте сало,

    Якщо сала нема,

    То давайте пирога!

  • 4

  • 5

    Ой дай, Боже, святок діждати,

    Підем до діда колядувати.

    А в нашого діда є багато хліба:

    Два стіжки жита, а третій пшениці

    На паляниці,

    А четвертий гречки на гречанички,

    А п'ятий вівса та й колядка вся.

    Добривечір!

  • 6

  • 7

    Добрий вечір, господарю!

    Винесь нам ковбасок пару!

    Ой походи коло пічки,

    Пошукай нам перепічки.

    Винесь сала, не скупися,

    Щоб ячмінь твій уродився.

    Щоб нажали сто кіп жита,

    Щоб сім'я була вся сита!

    Щоб скотина водилася,

    Щоб пшениця родилася,

    Щоб у хаті всього мали -

    Колядників пригощали!

  • 8

  • 9

    Коляд, коляд, коляда!

    Холод взимку не біда.

     

    Двері швидше відчиніть,

    Нас до себе запустіть!

     

    Всі, хто є у вашій хаті,

    Будуть дужі та багаті!

     

    На городі вродять густо

    І картопля, і капуста,

     

    Помідори й огірочки

    І для сина, і для дочки.

     

    Ось промова в нас така!

    Ви ж готуйте п'ятака!

  • 10

    Коляд, коляд, колядниця.

    Добра з медом паляниця.

    А без меду не така,

    Дайте, дядьку, п'ятака.

    Як не дасте п'ятака,

    Візьму бика за рога.

    Не давайте копійки,

    Бо порвуться кишеньки,

    Будьте, люди, гонорові!

    Дайте гроші паперові!

  • 11

  • 12

    Коляд-коляд-колядець,

    А я хлопець-молодець

    Я прийшов до вас додому

    У ці царськії хороми.

    Я ходив, колядував,

    Усе думав та гадав,

    Чи дадуть мені грошину

    Хоч маленьку копійчину,

    Чи дадуть мені цукерку,

    Ну або ще щось смачненьке…

    Колядку гарну знаю я,

    Ось моя вся коляда.

  • 13

    Колядую-дую,

    Ковбасу чую,

    А ще мало,

    Дайте сало.

     

    Сало велике

    Тягну за лико.

    Лико порвалось,

    Сало зосталось.

     

    Добривечір!

  • 14

    Сніжком запорошило все:

    Стежинку і дорогу.

    Спішить, спішить колядочка

    До нашого порогу.

     

    Несе вона в торбиночці

    Про щастя світлу мрію,

    Дарує нам колядочка

    І віру і надію.

     

    Лунають ніжно дзвоники

    Від хати і до хати.

    Спішить, спішить колядочка

    Нам щастя побажати!

Теплые поздравления с Рождеством Христовым 2020

Поздравления со светлым и теплым праздником Рождества 2020 в стихах

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