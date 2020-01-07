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Рождество 2020: лучшие колядки на русском языке

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Рождество 2020: лучшие колядки на русском языке
09:01 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Если вы хотите порадовать родственников и друзей, мы подготовили самые красивые и прикольные тексты колядок на Рождество 2020.

  • 1

    Коляда, коляда,

    Открываем все дома,

    Все окошки, сундучки,

    Даем конфет и пирожки,

    Чтобы было благо вам,

    Скажи спасибо небесам,

    Бог здоровья всем нам даст,

    Ведь на это он горазд!

  • 2

  • 3

    Поздравляем с Рождеством,

    Мы пришли сюда с добром,

    Вы подайте нам немножко

    Пирожочка на дорожку,

    Чтобы счастье к вам пришло,

    Чтоб во всём вам повезло,

    Чтоб Господь здоровья дал,

    Колядуем, от печаль!

  • 4

  • 5

    Господин, господа,

    Господинова жена,

    Двери отворите

    И нас одарите!

    Пирогом, калачом

    Или чем-нибудь еще!

  • 6

  • 7

    К нам пришла коляда,

    Накануне Рождества,

    Ты добра нам в руку дай,

    А взамен же получай,

    Богатство, счастье и тепло,

    Господь пошлет тебе его,

    Так что щедростью задайся,

    На нас ни в чем не обижайся!

  • 8

    Уродилась коляда

    Накануне Рождества,

    За горою за крутою,

    За рекою за быстрою,

    За горою за крутою,

    За рекою за быстрою

    Стоят леса дремучие,

    Во тех лесах огни горят,

    Огни горят пылающие,

    Вокруг огней люди стоят,

    Люди стоят колядуют:

    ‘Ой коляда, коляда,

    Ты бываешь, коляда,

    Накануне Рождества’.

  • 9

  • 10

    Ты, хозяин, не томи,

    Поскорее подари!

    А как нынешний мороз

    Не велит долго стоять,

    Велит скоро подавать:

    Либо из печи пирожок,

    Либо денег пятачок,

    Либо щей горшок!

    Подай тебе Бог

    Полный двор животов!

    И в конюшню коней,

    В хлевушку телят,

    В избушку ребят

    И в подпечку котят!

  • 11

    Маленький хлопчик

    Сел на снопчик.

    В дудочку играет,

    Колядку потешает.

    Щедрик-Петрик,

    Дай вареник,

    Ложечку кашки,

    Кольцо колбаски.

    Этого мало,

    Дай кусок сала.

    Выноси скорей,

    Не морозь детей.

  • 12

    На новое вам лето,

    На красное вам лето!

    Куда конь хвостом –

    Туда жито кустом.

    Куда коза рогом –

    Туда сено стогом.

    Сколько осиночек,

    Столько вам свиночек;

    Сколько елок,

    Столько и коровок;

    Сколько свечек,

    Столько и овечек.

    Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

    Большого здоровья,

    С Новым годом,

    Со всем родом!

Поздравления со светлым и теплым праздником Рождества 2020 в стихах

Рождество Христово 2020: душевные поздравления для самых близких, открытки

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