Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 января

Новости Украины:8 января отмечается большой праздник - Собор Пресвятой Богородицы, когда вся Церковь прославляет Богоматерь, Пречистую Деву Марию.

8 января – церковный праздник. На следующий день после Рождества Христова Православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Отмечается праздник давно: официальное празднование установили в 681 году.

8 января Православная церковь восхваляет Богоматерь, родившую Спасителя.

Собором этот день называют потому, что в отличие от других праздников, посвященных Богородице – Рождество (21 сентября), Зачатие (22 декабря) или Благовещенье (7 апреля) – 8 января проводят общее празднование и других лиц, близких Иисусу Христу и Деве Марии. Совершается память:

царя Давида, который был предком по плоти Иисуса Христа;

святого Иосифа Обручника, мужа Богородицы;

святого Иакова – сына от первого брака святого Иосифа и брата Иисуса, который сопровождал Иосифа, Марию и Иисуса, во время бегства в Египет.

Приметы

В народе этот день называли "Бабьими кашами". Праздник был посвящен бабкам-повитухам и роженицам. Принято было варить каши и угощать гостей. В некоторых областях ходили в гости к недавно родившим женщинам и приносили им пироги.

Женщины в этот день приходили к повитухам, принимавшим у них роды, показывали им ребенка, поздравляли с профессиональным праздником и дарили подарки.

Святочное гадание на суженого

Перед тем как отправиться спать под подушку нужно положить бубнового короля и сказать:

"Суженый-ряженый ко мне во сне приди, мне своё лицо покажи".

После этого старайтесь ни с кем не разговаривать. Утром вспомните, кто же из парней вам приснился. Согласно приметам, он и станет вашим супругом. Обязательно запомните сон, который вы увидели в эту ночь, потому что он является вещим.

Гадание на мужчину на Святки

Если вы желаете знать, есть ли у вас будущее с молодым человеком, то вытащите из коробка две спички. Одна будет символизировать вас, а другая – парня. Поставьте спички в противоположные углы коробка и подожгите. Если сгорая, они притянутся друг к другу, то быть вам с возлюбленным вместе. Если же спички развернулись в разную сторону, то этот мужчина не ваша судьба.