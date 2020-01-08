Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак

Новости Украины:Посольство Украины в Ираке рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок в эту страну без необходимости.

Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Ираке.

Так, в дипломатическом представительстве призывают украинцев воздержаться от поездок в Ирак. Также в посольстве рекомендуют гражданам, находящимся в Ираке и Иракском Курдистане, избегать мест массового скопления.

"Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинцам воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране. Украинцам, которые уже находятся в Ираке, Иракском Курдистане и др. рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей", - говорится в заявлении.

Напомним, ночью 7 января иранское военное формирование Корпус стражей исламской революции осуществило ракетный удар по американским военным объектам на территории Ирака. В Тегеране заявили, что атака по объектам США была ответом на убийство иранского военного командующего Касема Сулеймани.