Черные ящики PS752: в МИД отреагировали на комментарии "диванных экспертов"

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20:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В МИД напоминают, что главной страной в расследовании авиакатастрофы под Тегераном должен стать Иран.

Независимую комиссию по расследованию авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ вблизи Тегерана, согласно международному праву, должен создать Иран как страна, в которой произошел трагический инцидент.

Об этом написал в Facebook политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

"Расследования авиакатастроф - это дело специалистов... Они регламентируются международным правом, в частности приложением 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И происходит в сотрудничестве со многими государствами. Главным в расследовании выступает государство, в котором произошла трагедия. Именно оно образует независимую комиссию по расследованию. Она также должна оперативно сообщить о катастрофе государство, где зарегистрировано судно, государство-оператора (в обоих последних случаях это - Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано/изготовлено, а также ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ред.)" - отметил Макеев.

Авиакатастрофа в Иране: МАУ вводит "аварийный" план

Он добавил, что в расследовании могут также участвовать упомянутые выше государства, а также государства, граждане которых пострадали в катастрофе.

Политический директор МИД напомнил, что Украина заявила о своем намерении присоединиться к работе комиссии по расследованию.

"Это было подчеркнуто, в частности, во время сегодняшнего телефонного разговора министра иностранных дел Украины с министром иностранных дел Ирана. Украина заинтересована в расследовании причин этой ужасной катастрофы. И будет делать все необходимое с этой целью", - резюмировал Макеев.

Крушение украинского самолета в Тегеране: все главное о катастрофе (Фото и видео)

Как сообщалось ранее, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", совершавший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По последним данным, на борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также, по данным МИД, среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по 3 граждан ФРГ и Великобритании.

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МИД, МАУ, Алексей Макеев, PS752.
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