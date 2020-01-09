Президент почтил память жертв авиакатастрофы в Иране

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский в международном аэропорту "Борисполь" почтил память жертв авиакатастрофы в Иране.

После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская обл.), чтобы почтить память жертв трагедии, сообщает Офис президента.

"После завершения рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране, Владимир Зеленский отправился в аэропорт "Борисполь", чтобы почтить память жертв трагедии. Там президент возложил цветы к фотографиям погибших", - отмечается в сообщении.Оперативный штаб представил отчет президенту о ходе расследования причин крушения украинского самолета Boeing 737. На рабочем совещании президента, премьера, секретаря СНБО, министров обороны и иностранных дел решили, что не стоит манипулировать информацией об аварии Boeing 737, пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии.

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду.

По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.

Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.