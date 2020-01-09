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Убийство журналиста Сергиенко: суд отпустил подозреваемого под домашний арест

Убийство журналиста Сергиенко: суд отпустил подозреваемого под домашний арест
12:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Подозреваемому в убийстве журналиста Василия Сергиенко Вадиму Мельнику, изменили меру пресечения на домашний арест.

Суд отпустил под домашний арест Вадима Мельника, который является одним из обвиняемых в убийстве в апреле 2014 года черкасского журналиста Василия Сергиенко.

Как сообщает в Facebook Адвокатская совещательный группа, такое решение 8 января принял Городищенский районный суд Черкасской области.

"Мера пресечения Мельнику изменена на домашний арест", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области по указанию жителя Киева две группы мужчин похитили и в дальнейшем убили журналиста Сергиенко, а его тело закопали в лесу.

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В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недыбалюка, которых задержали на протяжении 2015-2017 годов.

Им инкриминируют ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы или похищения человека, совершенного группой лиц, повлекшие тяжкие последствия), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, п. п. 3, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (организация совершения умышленного убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти человеку, совершенного по заказу по предварительному сговору организованной группой), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (организация умышленного уничтожения имущества путем поджога, совершенного организованной группой), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией и участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

В июле 2018 года Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Завражина, который ранее вышел из СИЗО под залог.

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В июне 2019 Городищенский райсуд Черкасской области отпустил под домашний арест Горбенко и Недыбалюка.

23 августа суд отпустил из СИЗО под домашний арест Мельника. 14 ноября 2019 года Кропивницкий апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора и вернул Мельника под стражу.

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Суд, Журналист, Убийство журналиста, Василий Сергиенко, Вадим Мельник.
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