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Дело Шеремета: суд отправил Дугарь под домашний арест

Дело Шеремета: суд отправил Дугарь под домашний арест
17:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Подозреваемую в убийстве Шеремета Дугарь перевели на домашний арест.

Подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военного медика из 25-й аэромобильной бригады Яну Дугарь перевели на круглосуточный домашний арест в Киеве.

Такое решение вынес Апелляционный суд города Киева в среду.

Коллегия судей постановила изменить место пребывания Дугарь на момент действия меры пресечения с места регистрации подозреваемой в посёлке Гвардейское Днепропетровской области на город Киев, где она фактически проживала до задержания.

Адвокаты обвиняемой требовали отпустить ее на поруки. Поручителями Яны Дугарь согласились быть десять человек, среди которых два действующих народных депутата от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич и Михаил Боднар и бывший нардеп Оксана Корчинская.

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Как сообщалось, 13 декабря Печерский районный суд Киева избрал для подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета медсестре Яне Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года.

Кроме того, суд постановил, что Дугарь должна сдать все документы для выезда за границу.

Перед этим народный депутат Украины фракция "Европейская солидарность", участница АТО, медик-доброволец Яна Зинкевич заявила о намерениях взять Дугарь на поруки. Зинкевич также опубликовала в Facebook справку об участии Дугарь в АТО на момент, когда было совершено убийство Шеремета.

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20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Позже на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к преступлению.

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В МВД позже уточнили, что подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто Дугарь, Кузьменко и Антоненко, они задержаны, а супруги Грищенко находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области и подозрение в убийстве Шеремета им пока не предъявлялось.

Основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

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Суд, Павел Шеремет, Яна Дугарь.
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