Скачать
Четверг, 09.01.2020
Крушение самолета в Иране: в СНБО назвали изучаемые версии
Крушение самолета в Иране: в СНБО назвали изучаемые версии
Рынок труда: основные нормы нового Трудового кодекса
Рынок труда: основные нормы нового Трудового кодекса
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января

В Раде рассказали, сколько получит госбюджет от легализации игорного бизнеса

В Раде рассказали, сколько получит госбюджет от легализации игорного бизнеса
13:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам главы комитета ВР по финансовым вопросам Даниила Гетманцева, игорный бизнес может пополнить бюджет страны на 4,5 миллиардов гривень.

Государственный бюджет Украины может получить в этом году 4,5 млрд грн в результате легализации игорного бизнеса в стране.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире радио "НВ".

"По подсчетам Министерства финансов, 4,5 млрд грн в этом году должно получить государство от игорного бизнеса. От этого закона (о легализации игорного бизнеса -ред) проиграют нелегальные заведения, которые еще существуют на сегодня", - сказал Гетманцев.

При этом, по его словам, норма законопроекта относительно функционирования азартных игр исключительно на территории пятизвездочных отелей сохраняется.

Верховная Рада может рассмотреть "земельный" законопроект 14 января

Как сообщалось ранее, 19 декабря 2019 года Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине (№2285), предусматривающий работу казино исключительно в пятизвездочных отелях.

После этого Кабинет министров поручил полиции и Налоговой службе прекратить работу игорных заведений, работающих под видом лотерей.

3 января депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно снижения ставки налогообложения на доходы от игорного бизнеса до 10% от общего дохода с 18%. При этом предполагается, что выигрыши в азартные игры не будут облагаться налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения (№ 2697).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Игорный бизнес, Даниил Гетманцев, Бюджет-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
02 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
03 Ученые объяснили, почему так важно регулярно принимать ванну
04 Даша Астафьева поделилась горячими снимками с отдыха
05 "Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Крушение украинского Boeing 737 в Иране: последние новости (фото и видео)
Крушение украинского Boeing 737 в Иране: последние новости
На автотрассе Львов-Шегини микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли три человек
Во Львовской области автобус врезался в фуру: трое погибших
В Украине началась регистрация на пробное ВНО
В Украине началась регистрация на пробное ВНО
Не соответствует обычаям: реакция Елизаветы II на решение герцогов Сассекских
Не соответствует обычаям: реакция Елизаветы II на решение герцогов Сассекских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь