Почти в 4 раза выросла покупка б/у автомобилей в Украине

Новости Украины:В 2019 году по сравнению с 2018 годом продажи подержанных автомобилей в Украине увеличились в 3,5 раза до 408,1 тыс. единиц.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос в 3,5 раза и составил 408,1тыс. авто.

Как сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром", почти три четверти от этого количества составили машины происхождением из стран ЕС.

Также сообщается, что за декабрь было зарегистрировано 30,7 тыс. б/у авто, что больше по сравнению с предыдущим годом на 44%.

В ассоциации отметили, что такой всплеск регистраций импортного секонд-хенда спровоцировали либерализация условий растаможивания автомобилей, бывших в эксплуатации, и предоставленная возможность легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине.

"В результате в 2019 году регистрации старых машин почти в 5 раз превысили продажи новых", - говорится в сообщении.

Наиболее популярным стал Volkswagen – 74856 автомобилей этой марки нашли в Украине своих владельцев, что в 16 раз больше, чем новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Opel с показателем 34893 старых авто. Первичные регистрации б/у Opel в 93 раза превзошли результат новых.

Марка Renault заняла третье место - 31994 авто с пробегом (вдвое больше продаж новых).

Четвертой по популярности стала Skoda, импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 31920 украинцев - более чем в 5 раз больше тех, кто выбрал новые.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford с результатом 28202 машины. Новых "фордов" в прошлом году было реализовано в 16 раз меньше.

Как сообщалось ранее, объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос в 2 раза и составил 116,8 тыс. авто

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.