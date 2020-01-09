Скачать
Четверг, 09.01.2020
"На двигателях нет следов пожара": украинские специалисты осмотрели обломки разбившегося "Боинга"
"На двигателях нет следов пожара": украинские специалисты осмотрели обломки разбившегося "Боинга"
Данилов о крушении "Боинга": У нас есть четыре открытые и три закрытые версии
Данилов о крушении "Боинга": У нас есть четыре открытые и три закрытые версии
Кубок Федерации-2020: составы сборной Украины и ее соперников
Кубок Федерации-2020: составы сборной Украины и ее соперников
Режиссер "Чернобыля" экранизирует роман Джонатана Летема
Режиссер "Чернобыля" экранизирует роман Джонатана Летема

Данилов о крушении "Боинга": У нас есть четыре открытые и три закрытые версии

Данилов о крушении "Боинга": У нас есть четыре открытые и три закрытые версии
16:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Секретарь СНБО рассказал о существовании семи версий крушения "Боинга" близ Тегерана.

В настоящее время всего рассматривается 7 версий причин крушения самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ" в Тегеране (Иран), четыре из которых были обнародованы, а еще три пока не разглашаются, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Основной версии на сегодняшний день не существует. У нас сегодня есть четыре открытые и три закрытые (версии – Ред.). Я могу сказать, что "Восток – дело тонкое", с самого утра работает наша группа там, но нужно очень осторожно к этому относиться. Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для того, чтобы мы получили максимальный доступ. Часть людей уже работают на месте события", - сказал Данилов в четверг днем в эфире телеканала "Украина 24".

Вместе с тем, в комментарии "Радио Свобода" секретарь СНБО отметил, что о наличии у экспертов какой-то основной версии пока речи не идет, как и о преобладании одной над другими.

"… здесь нет гонки, СНБО - не пиар-агентство, мы работаем с доказательствами, мы работаем с информацией. Когда та или иная версия будет иметь больше или меньше подтверждение, мы вас будем об этом информировать. На сегодняшний день окончательной версии нет", - указал Данилов.

Иран официально пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы

Касательно же участвующих в расследовании украинских специалистов, то по словам секретаря СНБО, "эти эксперты являются лучшими специалистами, которые есть в нашей стране. Они занимались вопросами относительно "Бука" (ЗРК "Бук" – Ред.), которым был сбит самолет на территории Донецкой области".

Ранее в четверг Данилов сообщал о проходившем в Иране совещании с участием представителей компетентных органов этой страны, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации, на котором рассматривались, в том числе, 4 основных версии ЧП.

"Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта", - сказал секретарь СНБО.

Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: последние новости (фото и видео)

В свою очередь редактор интернет-издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Facebook со ссылкой на источники, что по данным на 14.00 из государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" в Тегеране - "на двигателях нет следов пожара".

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.

В связи с катастрофой авиалайнера в Тегеране в Украине указом президента 9 января объявлено днем траура.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, СНБО, Алексей Данилов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Помыла голову, но волосы кажутся грязными: в чем может быть причина
02 Экс-глава секретариата СБ ООН: Иран не пойдет на конфронтацию, США не имеют плана, а РФ стоит перед трудным выбором
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 10 января
04 Ученые объяснили, почему так важно регулярно принимать ванну
05 "Убийца Xiaomi": бренд Realme стремительно завоевывает рынок смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авиакатастрофа украинского самолета в Иране: последние новости (фото и видео)
Авиакатастрофа украинского самолета: последние новости
В Украине появится новый налог для IT-отрасли
В Украине появится новый налог для IT-отрасли
В Украине началась регистрация на пробное ВНО
В Украине началась регистрация на пробное ВНО
Южное Эль-Ниньо двигается на восток: причина
Южное Эль-Ниньо двигается на восток: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь