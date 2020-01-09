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Авиакатастрофа в Тегеране: Зеленский пообщался с родственниками погибших

Авиакатастрофа в Тегеране: Зеленский пообщался с родственниками погибших
21:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеленский пообещал родственникам погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцам необходимую помощь и дать ответы на причины трагедии.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Тегеране 8 января, и пообещал выделение им финансовой помощи.

"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую", - написал он на своей странице в Facebook в четверг вечером.

"Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - добавил Зеленский.

Эксперты Министерства внутренних дел Украины в четверг собрали образцы ДНК родственников украинцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном, для идентификации тел, сообщает Национальная полиция Украины.

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"Образцы будут обработаны в течение суток, а ДНК-формула направлена в электронном виде в Тегеран для идентификации тел", - сообщается на странице Нацполиции в соцсети Facebook.

В то же время, как сообщается на странице Офиса генерального прокурора Украины, который осуществляет процессуальное руководство в деле по факту авиакатастрофы, 9 января был также проведен допрос родственников жертв авиакатастрофы. Проводили его, как и отбор образцов ДНК, следователи Главного следственного управления Нацполиции вместе с прокурорами Офиса генпрокурора.

"Кроме того, Офис генерального прокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших в Украину и установлению обстоятельств авиакатастрофы", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

8 января Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей), досудебное следствие осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Владимир Зеленский.
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