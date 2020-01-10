Новости Украины:Иранские чиновники показали найденные черные ящики самолета МАУ, который потерпел крушение под Тегераном.

В сети появилось видео с черным ящиком самолета МАУ, который 8 января разбился в Иране. Соответствующее видео распространил иранский телеканал IRNN.

Сообщается, что на данном видео запечатлены черные ящики самолета МАУ. Кроме того, глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что будет трудно получить данные бортовых самописцев из-за повреждений.

Он также в очередной раз заявил, что авиакатастрофа МАУ произошла не в результате ракетного удара.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) 10 января 2020 г.

Напомним, ранее представитель властей Ирана заявил, что расследование авиакатастрофы самолета МАУ может занять от одного до двух лет. Также сообщалось, что Тегеран намерен самостоятельно получить данные самописцев, что может занять до двух месяцев.

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.