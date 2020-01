В сети появилось видео с черным ящиком самолета МАУ, который 8 января разбился в Иране. Соответствующее видео распространил иранский телеканал IRNN.

Сообщается, что на данном видео запечатлены черные ящики самолета МАУ. Кроме того, глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что будет трудно получить данные бортовых самописцев из-за повреждений.

Он также в очередной раз заявил, что авиакатастрофа МАУ произошла не в результате ракетного удара.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng

