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Геращенко: Дело об аварии Боинга до сих пор расследуется Нацполицией как техническая ошибка

Геращенко: Дело об аварии Боинга до сих пор расследуется Нацполицией как техническая ошибка
14:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Геращенко считает, что дело о крушении "Боинга" МАУ должно расследоваться СБУ.

Председатель фракции "Европейская солидарность" и бывшая первая заместительница спикера Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что дело о крушении "Боинга" Международных авиалиний Украины (МАУ) расследуется Национальной полицией как техническая ошибка экипажа, а не Службой безопасности - как теракт. 

Об этом она написала на своей странице в Фейсбук.   

"Этой ночью помимо Украины молчали Иран и РФ. Кстати, дело об аварии Боинга до сих пор расследуется Нацполицией как служебная небрежность и техническая ошибка экипажа, а не СБУ - как теракт. Напомню, поручение Генпрокурору немедленно открыть уголовное производство и расследовать дело именно по этой статье, да еще и проверить все наши самолеты, дал президент. Хотя ставить задания Генпрокурору не входит в полномочия президента.  Да и делать заявления, которые в глазах всего мира дискредитируют украинских авиаперевозчиков и их способность гарантировать безопасность пассажирского движения - вряд ли делает честь руководителю страны, которая якобы имеет приоритетами развитие туризма, привлечение инвестиций и возвращение домой соотечественников", - сказано в сообщении. 

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Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Зеленский заявил, что версия о попадании в самолет ракеты, о которой заявили лидеры ряда государств, не исключается, но на сегодня не является подтвержденной, и призвал международных партнеров, прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин трагедии.

Глава украинского государства также анонсировал разговор о ходе расследования с Помпео.

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Авиакатастрофа, Ирина Геращенко, PS752.
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