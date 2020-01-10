"Голос" о трагедии самолета МАУ: Защита украинских граждан - задание украинских институций

Новости Украины:В "Голосе" ожидают реакции СБУ и СВР на информацию западных спецслужб.

В партии "Голос" ожидают быстрой реакции от Службы безопасности и Службы внешней разведки на фоне поступающих сообщений о попадании ракеты в самолет Международных авиалиний Украины (МАУ).

Такое заявление опубликовано на странице партии в Фейсбук.

"Услышав серьезные подозрения западных спецслужб, мы ожидаем профессиональной и быстрой реакции от СБУ и внешней разведки. Позиция Украины должна базироваться не только на информации от партнеров, но и на работе украинских специалистов в Иране. Мы надеемся услышать её в ближайшее время", - отметили в политсиле.

В "Голосе" также напомнили о задании украинских властей.

"Защита украинских граждан - задание украинских институций. Без эффективных и, главное, независимых спецслужб, без тесной интеграции в НАТО мы сильнее не станем", - сказано в сообщении.

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" разбился неподалеку от Тегерана, потому что в него попала ракета системы ПВО, допустили в Пентагоне.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что причина крушения украинского лайнера под Тегераном состояла в механической неполадке.

В британском правительстве заявили, что информация о том, что украинский самолет был предположительно сбит иранской ракетой, "очень беспокоит".

Глава агентства гражданской авиации Ирана Али Абедзадех заявил, что ракетная атака на украинский самолет была "научно невозможной, и подобные слухи не имеют смысла".