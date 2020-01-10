США передали Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране

Новости Украины:Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве и получили важные данные по авиакатастрофе в Тегеране.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет о получении руководством Украины важных данных по авиакатастрофе украинского лайнера под Тегераном в ходе встречи с руководством посольства США в Украине.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

По его словам, разговор Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео ожидается в 15:00.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Зеленский заявил, что версия о попадании в самолет ракеты, о которой заявили лидеры ряда государств, не исключается, но на сегодня не является подтвержденной, и призвал международных партнеров, прежде всего, правительства США, Канады и Великобритании, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин трагедии.

Глава украинского государства также анонсировал разговор о ходе расследования с Помпео.