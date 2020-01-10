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Иран отреагировал на обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой

Иран отреагировал на обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой
11:00 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Иране назвали "большой ложью" утверждение о сбивании самолета ракетами.

Официальный представитель правительства Ирана назвал лживыми обвинения о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской ракетой. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

"Это ложь, и никто не возьмет на себя ответственность за большую ложь", - сказал Али Рабей после того, как премьер Канады, а после и премьер Великобритании заявили, что данные разведки указывают на сбивание Boeing-737 МАУ иранской ракетой.

Он рекомендовал правительству США следить за результатами следственного комитета, а не врать и не разрабатывать психологические операции.

"Очень жаль, что эта психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает ее сознательно и бессознательно, добавляет горечи к чувствам семей погибших, и, распространяя эту ложь, преследует свои цели", - заявил представитель иранского правительства.

Как известно, Иран пригласил США и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

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Напомним, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Позже премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой земля-воздух.

Позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, который позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Президент США Дональд Трамп сказал, что не верит в версию технической неисправности самолета МАУ.

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