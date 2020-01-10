Авиакатастрофа в Тегеране: у Рябошапки просят "воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей"

Новости Украины:В Офисе генпрокурора прокомментировали дело о разбившемся самолете Международных авиалиний Украины.

Офис Генерального прокурора просит воздержаться от спекуляций относительно досудебного расследования авиакатастрофы рейса Тегеран-Киев.

Соответствующее обращение размещено на странице Офиса генпрокурора в Фейсбук.

"Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании по факту авиакатастрофы самолета рейса PS 752 Тегеран - Киев и находится на круглосуточном связи со специалистами на месте происшествия. На данный момент принимаются все меры для исследования обстоятельств авиакатастрофы, в частности Офис Генерального прокурора уже обратился к иностранным партнерам с просьбой предоставить имеющуюся информацию, которая может способствовать расследованию. Кроме того, принимаются меры по организации совместной работы следователей государств, граждане которых пострадали, по расследованию причин катастрофы", - сказано в сообщении.

В ОГПУ также призвали воздержаться от спекуляций и пиара на этой теме.

"Учитывая это, мы призываем политиков, бывших прокуроров без юридического образования и базовых знаний уголовного права и процесса воздержаться от бесстыдного пиара на горе людей. Вопросы квалификации авиакатастрофы с точки зрения уголовного права, определение органа досудебного расследования, международно-правовая сотрудничество в этом расследовании определяются следователями и прокурорами в соответствии с законом и потребностей следствия, а не поиском мгновенной популярности, которая характерна для пиар-политиков, далеких от юриспруденции", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о получении руководством Украины важных данных по авиакатастрофе украинского лайнера под Тегераном в ходе встречи с руководством посольства США в Украине.