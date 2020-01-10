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Пятница, 10.01.2020
Пристайко о катастрофе самолета МАУ: Мы получили доступ к "черным ящикам" (Видео)
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Пристайко о "черных ящиках" PS752: Мы хотим, чтобы они анализировались в Киеве

Пристайко о "черных ящиках" PS752: Мы хотим, чтобы они анализировались в Киеве
19:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Украина хочет создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране.

Украина хотела бы, чтобы "черные ящики" лайнера Boeing 737, потерпевшего крушение в Иране, были расшифрованы в Киеве, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко .

"Мы решаем с иранцами, куда отправятся эти "ящики" - будут ли записи анализироваться в Иране. Мы хотим, чтобы они анализировались в Киеве", - сказал Пристайко на брифинге в пятницу в Киеве.

Также Пристайко заявил, что Киев хочет создать "международную коалицию" по расследованию крушения самолета авиакомпании МАУ под Тегераном.

"Мы хотим установить истину и для этого хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием. Я буду скоро говорить со всеми министрами иностранных дел и надеюсь, что мы сможем достичь договоренности о создании международного механизма, где каждая страна будет представлена, чтобы иметь абсолютно справедливое расследование", - сказал Пристайко на брифинге в Офисе президента Украины в пятницу.

Пристайко о катастрофе самолета МАУ: Мы получили доступ к "черным ящикам" (Видео)

В то же время он отметил, что не все страны просят их включить в процесс расследования авиакатастрофы. "Есть те нации, которые понимают, что они могут дать реальные знания и опыт. Например, самолет "Боинг", то есть расследование должна делать компания "Боинг". Двигатели французские и мы хотим, чтобы французы нам помогли. Мы планируем разговор с Макроном, прямо сейчас происходит эта работа", - сказал Пристайко на брифинге в Киеве в пятницу.

Кроме того, глава МИД сообщил, что не все части тела самолета удалось на данный момент собрать.

"Ангар, в котором сейчас собирается и реконструируется тело самолета, находится вблизи аэропорта, прямо в том самом месте. Тела находятся в разных больницах Тегерана, не все части удалось собрать… Оба двигателя есть, есть определенные очень важные части для нас, которые до этого времени не найдены и не собраны. Над этим работает, в первую очередь, иранская сторона", - сказал Пристайко.

Пристайко прокомментировал версию о попадании ракеты в самолет МАУ

Он также отметил, что в настоящее время анализируется характер повреждений. "Есть части самолета, которые обожжены, и наши специалисты сейчас определяют… Есть те части, которые нуждаются в очень детальном изучении. Например, что касается остатков химикатов, которые могут быть, а могут не быть отнесены к взрывчатым смесям", - указал он.

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Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Вадим Пристайко, PS752.
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