"Это была штатная ситуация": в МАУ объяснили задержку вылета разбившегося лайнера

Новости Украины:Вылет потерпевшего крушение в Иране лайнера был задержан из-за необходимости выгрузить избыток багажа.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила о том, что вылет потерпевшего крушение в Иране лайнера был задержан из-за необходимости выгрузить избыток багажа

Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в международном аэропорту "Борисполь" в субботу.

"Это была штатная ситуация. На этом рейсе было очень много багажа. Соответственно, командир корабля определил взлетную массу самолета, выявил несоответствие и принял решение, дал команду разгрузить определенное количество багажа", - заявил он.

По словам Дыхне, именно с этими работами была связана задержка рейса.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.