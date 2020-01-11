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Президент Литвы наградил украинцев за защиту свободы и независимости страны

Президент Литвы наградил украинцев за защиту свободы и независимости страны
14:26 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Впервые с 2002 года среди награжденных ко Дню защитников свободы было 11 украинцев.

Президент Литвы Гитанас Науседа наградил граждан Литвы и Украины памятными медалями в День защитников свободы 13 января 1991 года. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В знак признания людей, которые завоевали независимость Литвы, государственные награды присуждаются 24 лицам. С 2002 года впервые награждены 11 украинцев, которые поддержали Литву во время событий января 1991 года. Часть из них участвовала в защите Верховного Совета Литовской Республики и других важных государственных объектов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что памятные медали были вручены в президентском дворце.

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"Даже перед лицом наибольшей опасности Литва не была одинокой. Мы с большим уважением вспоминаем тех, кто протестовал и осуждал кровопролитие в других странах. Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал и перевозил поддержку за пределами Литвы, а некоторые, как вот наши украинские друзья, даже принесли присягу перед Литовской Республикой", - сказал Науседа.

13 января в Литве отмечают День защитников свободы. Именно этого день в 1991 года советские силы предприняли попытку свержения законной власти Литвы, которая 11 марта 1990 года провозгласила независимость от СССР. Тысячи гражданских стали на защиту зданий парламента и телецентра в Вильнюсе, среди защитников литовского парламента были и украинцы - единственные среди представителей других государств. При попытке советских войск взять штурмом Вильнюсскую телебашню и здание радио и телевидения погибли 14 человек, более тысячи пострадали.

Как сообщалось ранее, ЕС, Канада, Великобритания, ОБСЕ и Литва поприветствовали обмен между Украиной и ОРДЛО.

Напомним, Филарет рассказал о мотивах отзыва подписи о ликвидации УПЦ-КП.

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Литва, Награда, Украинец, Гитанас Науседа.
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