В Минэнергетики рассказали о снижении цен на отопление в платежках

Новости Украины:Алексей Оржель объяснил причину по которой получилось снизить стоимость отопления в платежках.

Министр энергетики и защити окружающей среды Алексей Оржель, в интервью одному из украинских изданий заявил, что цены на отопление для украинцев в первый зимний месяц уменьшились почти на треть.

По словам Оржеля, одним из факторов, который повлиял на снижение цен в платежках, стала теплая погода. Из-за нее снизилось количество потребляемых энергоресурсов. Кроме этого он заявил, что многие трейдеры будут продавать газ по фиксированным ценам, чтобы продать энергоресурсы, которые закачали в подземные хранилища.

Глава Минэнерго обнадежил заявлением, что уже в январе украинцы получат платежки, в которых будет указана сумма на треть меньшая за базовый тариф.

Кроме этого министр предположил, что цены и дальше будут снижаться.

Напомним, Нацбанк уточнил порядок использования текущих счетов физлиц для осуществления предпринимательской деятельности и собственных нужд.