Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Украина вошла в тройку экспортеров сельхозпродукции в Евросоюз
Украина вошла в тройку экспортеров сельхозпродукции в Евросоюз
Что необходимо знать предпринимателям: новые правила для ФОПов
Что необходимо знать предпринимателям: новые правила для ФОПов
СМИ: Хави возглавит Барселону уже на следующей неделе
СМИ: Хави возглавит Барселону уже на следующей неделе
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января

В Минэнергетики рассказали о снижении цен на отопление в платежках

В Минэнергетики рассказали о снижении цен на отопление в платежках
11:06 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Алексей Оржель объяснил причину по которой получилось снизить стоимость отопления в платежках.

Министр энергетики и защити окружающей среды Алексей Оржель, в интервью одному из украинских изданий заявил, что цены на отопление для украинцев в первый зимний месяц уменьшились почти на треть. 

По словам Оржеля, одним из факторов, который повлиял на снижение цен в платежках, стала теплая погода. Из-за нее снизилось количество потребляемых энергоресурсов. Кроме этого он заявил, что многие трейдеры будут продавать газ по фиксированным ценам, чтобы продать энергоресурсы, которые закачали в подземные хранилища.

Глава Минэнерго обнадежил заявлением, что уже в январе украинцы получат платежки, в которых будет указана сумма на треть меньшая за базовый тариф.

Витренко о прямых поставках газа из РФ: Законодательных ограничений нет

Кроме этого министр предположил, что цены и дальше будут снижаться. 

Напомним, Нацбанк уточнил порядок использования текущих счетов физлиц для осуществления предпринимательской деятельности и собственных нужд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Тарифы, Отопление, Алексей Оржель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
02 Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
03 Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение
04 "Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
05 Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Международные аналитики прогнозируют в Украине повышение инфляции
Goldman Sachs: В Украине повысятся темпы инфляции
Китай ввел в строй самый большой в мире радиотелескоп
Китай ввел в строй самый большой в мире радиотелескоп
Киев попал в сотню самых &quot;умных&quot; городов мира
Киев попал в сотню самых "умных" городов мира
Старый Новый год 2020: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь
Старый Новый год 2020: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь