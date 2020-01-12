Польша назвала условия восстановления могил УПА

Восстановить могилы бойцов УПА, которые находятся на территории Польши, возможно будет только после принятия ряда политических решений. Кроме этого, необходимо будет внести изменения в нормативные документы, которые касаются захоронений.
Директор Национального института памяти Польши Адама Сивека говорит, что Институт памяти может принять участие в обновлении могил бойцов УПА, возможно только после согласования позиций между МИД Польши и Министерством культуры. Также важна поддержка в данном вопросе Подкарпатского и Люблинского воеводств, где расположены могилы бойцов УПА.
Адам Сивека говорит, что консультации необходимы для определения статуса спорных территорий. Это относится только к местам захоронений, поскольку символические поминки украинских формирований, члены которых несут ответственность за преступления против польского населения, абсолютно недопустимы на территории Республики Польша", - заявил Сивек.
Отмечается, что на территории Польши находится около 70-80 могил бойцов УПА. В основном они находятся на территории Подкарпатского и Люблинского воеводств.
Напомним, МИД Польши о словах Путина: Видно, что это какая-то широкая нарративная кампания.