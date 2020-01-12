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Польша назвала условия восстановления могил УПА

Польша назвала условия восстановления могил УПА
15:43 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Польше объяснили, при каких условиях могилы воинов УПА могут быть восстановлены.

Восстановить могилы бойцов УПА, которые находятся на территории Польши, возможно будет только после принятия ряда политических решений. Кроме этого, необходимо будет внести изменения в нормативные документы, которые касаются захоронений.

Директор Национального института памяти Польши Адама Сивека говорит, что Институт памяти может принять участие в обновлении могил бойцов УПА, возможно только после согласования позиций между МИД Польши и Министерством культуры. Также важна поддержка в данном вопросе Подкарпатского и Люблинского воеводств, где расположены могилы бойцов УПА.

Адам Сивека говорит, что консультации необходимы для определения статуса спорных территорий. Это относится только к местам захоронений, поскольку символические поминки украинских формирований, члены которых несут ответственность за преступления против польского населения, абсолютно недопустимы на территории Республики Польша", - заявил Сивек.

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Отмечается, что на территории Польши находится около 70-80 могил бойцов УПА. В основном они находятся на территории Подкарпатского и Люблинского воеводств.

Напомним, МИД Польши о словах Путина: Видно, что это какая-то широкая нарративная кампания.

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Польша, УПА, Раскопки, Могилы УПА.
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