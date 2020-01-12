Катастрофа PS752: Польша настаивает на международном расследовании

Новости Украины:В МИД Польши заявили, что расследование катастрофы самолета МАУ должно быть международным.

Расследование дела о сбитом иранской ракетой самолете “Международных авиалиний Украины” должно быть международным, а виновные за гибель 176 человек должны быть наказаны.

Об этом в эфире радио ZET заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

“Я надеюсь, что это следствие будет иметь международный характер. Международные эксперты, в частности от компании Boeing, уже находятся на месте (катастрофы - ред.). Там есть также украинские эксперты”, - отметил Пшидач.

По его убеждению, то, что авиалайнер был сбит иранской ракетой по ошибке, как об этом заявил Тегеран, должно подтвердить следствие.

“Мы надеемся, что виновные будут привлечены к ответственности. К сожалению, погибших никто не вернет, но какая-то ответственность по возмещению со стороны Ирана семьям погибших должна быть”, - подчеркнул заместитель главы польского МИД.

Как сообщалось, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел катастрофу самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технических проблем самолета. Однако утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его восприняли как враждебный объект.

Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяла на себя иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции" (КСИР).