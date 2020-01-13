Старый Новый год: Сегодня украинцы празднуют Маланку и щедруют

Новости Украины:Вечером 13 января, накануне Нового года по старому стилю, в Украине отмечают праздник Меланки или Щедрый вечер.

В украинские дома 13 января приходит Щедрый вечер или Маланка – народно-православный праздник. Многие знают, что в канун Старого Нового года, праздника Святого Василия и Обрезания Господнего принято щедровать и накрывать богатый стол. Но почему мы это делаем из года в год, не каждый скажет. Напоминаем предысторию и традиции празднования Маланки или Щедрого вечера

Два имени - две разных истории: Как зародился праздник

Первоначально был миф:

У Ладо, славянского бога всеединого порядка, верного брака, любви и семейного благополучия, который стал первым из богов, живущих на земле, помимо сына имелась дочь. Из-за необычайной милости ее так и называли - Миланкой или Леля.

Однажды, когда бог Месяц, возлюбленный красавицы, был на охоте, ее из серебряного терема похитил свирепый змей и упрятал в подземное царство.

Горевал Ладо и все божественное семейство, и эта горечь гасила свет, который они несли людям. Однако объявился славный богатырь Васильчик, который освободил из подземного царства Миланку и впоследствии стал ее супругом.

Так, в народе театральными постановками и щедрым столом начали отмечать праздник возвращения Миланки, а соответственно божественного порядка и света на земле.

При этом важно: стол должен был быть богатым, поскольку считалось, что в этот день за него вместе с хозяином дома садились все божества вместе с душами умерших предков.

Кроме того, на следующий день после Щедрого вечера когда-то выпадало начало нового года, что также отразилось на этой традиции.

Затем, с приходом на нашу землю христианства, праздник начали связывать с житием преподобной Мелании и рождественскими святками.

Дело в том, что 13 января в православном календаре - день поминания соответствующей святой, а на следующий за ним выпадает великий праздник Обрезания Господнего, который совпадает с днем святого Василия.

Мелания родилась в Риме в знатном роде Валериев Мессалы примерно в 383 году. По традиции в семье, стала христианкой и с юных лет желала жить непорочной жизнью и нести слово Божие, однако родители отдали ее замуж против воли.

Мелания пыталась убедить супруга принять ее взгляды на жизнь, но он хотел наследников. Так, у них появилась дочь, а затем сын. Оба ребенка умерли, будучи совсем крохами.

Тогда муж Мелании согласился жить непорочной жизнью и нести слово Божие. Вместе они начали заниматься благотворительностью, построили немало храмов и пр. Отсюда и разнообразие названий, и уникальность традиций и обрядов.

Кутья, щедровки и гадания: Традиции и обряды на Щедрый вечер

Издавна с самого утра 13 января начинали готовить вторую обрядовую кутью - щедрую. В отличие от первой, которую подают на Святой вечер (6 января), в нее можно добавлять все, что хочется, – молоко, масло, сливки и т. д.

Напомним, готовят кутью из пшеницы, меда и мака. Это символично: зерно означает воскресшие жизни, мед – сладкую жизнь и символ здоровья, а мак – достаток.

Кроме того, некоторые хозяйки добавляют в блюдо изюм, орехи и цукаты. Особого символизма в этом нет – но получается еще вкуснее. Щедрую кутью, как и постную, принято ставить на углу стола при праздничном ужине.

Как уже отмечалось, особенность "щедрого" стола – разнообразие. Но со временем мифический смысл этого действия был потерян.

Теперь считается, что чем больше на столе различных блюд, тем щедрее будет следующий год.

При этом, все они обязательно должны быть сытными.

Примечательно, совершенно нежелательно готовить в этот день рыбу – считается плохой приметой, поскольку из дома "может уплыть счастье". А вот блюда из свинины наоборот - желательны, так как животное символизирует достаток в доме.

Помимо этого, на праздничный стол традиционно готовят вареники, блины, холодец, различные колбасы и пироги.

Ближе к вечеру и до самой полуночи 13 января принято щедровать - обходить дома со святочными народными песнями и собирать лакомства.

По традиции, это должно происходить после захода Солнца, когда, по мнению наших предков, господствует на земле разного рода нечисть, но на практике во многих уголках в Украине начинают щедровать гораздо раньше.

Связано это с тем, что сегодня носителями соответствующей традиции являются не взрослые, а школьники младшего и среднего возраста.

Помимо этого, в некоторых регионах сохранился обряд "ведения Маланки". Участвуют в нем преимущественно парни – так называемые "ряженые".

Надев маски животных, они ходят от дома к дому, выражают добрые пожелания их хозяевам, веселят песнями и шутливыми сценками.

Как правило, один из них переодет в женское платье и его все называют Маланкой. Заканчивается этот обряд сжиганием "Деда", или "Дидуха", - снопа соломы, который ранее стоял в углу каждого дома от Святого вечера до Нового года (теперь уже старого).

Кроме этого, на Щедрый вечер принято гадать на судьбу. Конечно же, это уже чисто женская традиция.

Интересно, ранее, когда начинались гадания, парни воровали у девушек дома ворота или калитки, и, чтобы вернуть потерю, их отцы должны были выставить могорыч.

Что касается самих гаданий - существуют самые различные формы. Например:

- выходят на улицу, и какое животное встретится первым - таким и будет суженый: если пес, то злым, а жизнь собачьей, овца - тихим и смирным, и т.д.;

- у ворот насыпают три кучки зерна, а утром проверяют: если непритронуто, то семейная жизнь будет счастливой, и наоборот;

- кладут под подушку расческу и, ложась спать, говорят: "Суженый-ряженый, расчеши мне голову!" Кто приснится, с тем и выпадет жениться.

Важно: на Щедрый вечер, как и в любой другой народно-христианский праздник категорически запрещено иметь недобрые помыслы, с кем-либо ссориться и брать деньги в долг. Все это сулит плохое начало года.

Самая популярная щедровка

По сей день самой популярной щедровкой является рождественская песня под названием "Щедрик". Ее знают не только в Украине, но и во всем мире благодаря обработке композитора Николая Леоновича.

И желающих перепеть песню, сделать ее еще лучше - с каждым годом только прибавляется.

Ну а вот сам оригинальный текст, который вполне можете использовать для поздравления родных и вы:

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

"Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару —

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

У тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

У тебе жінка чорноброва."

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Кроме того, украинцы сегодня будут встречать Новый год по юлианскому календарю, или Старый Новый год. Этот неофициальный праздник отмечают в странах постсоветского пространства.