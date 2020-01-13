Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 января

Новости Украины:Хозяйки в этот день пекли печенье по форме напоминающие домашнюю скотину или птицу. У многих на столе стояли блюда из свинины.

Сегодня по народному календарю славян Васильев день. Название его произошло от имени святителя Василия Великого (330-379).

Накануне Васильева дня в Щедрый вечер было принято ходить по домам с пожеланиями благополучия и поздравлениями, при этом совершали древние обряды обсевания или посевания.

Утром каждый член семьи старался встать раньше других и пойти к колодцу, роднику или реке, набрать воды и умыться ей. Считалось, что кто это сделает, тот весь год будет здоровым и бодрым. Белорусы для новогоднего умывания в воду клали серебряные, медные или золотые монетки.

Традиции, обычаи, суеверия

14 января – первый день нового года по старому календарю. Этот день отмечали на Руси с особым размахом. Встречать новый год принято было в гостях у старшего в роде. К нему вечером 13 января приходили родственники и до утра не расходились.

Святитель Василий считается покровителям свиней, а также хранителем садов от червей. Поэтому 14 января крестьяне ещё называли свиным праздником. На каждом столе стояло ритуальное блюдо – "кесаретский поросенок". Названо блюдо в честь Святого Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской, которого в народе прозвали Кесаретским.

Полугодовалого поросёнка зажаривали целиком, несмотря на его размеры. Блюдо символизировало полноту и достаток крестьянского дома. Обряд съедания поросёнка, кутьи и других ритуальных блюд являлся магическим действием, направленным на вызывания урожая, плодовитости скота, благополучия и изобилия в хозяйстве.

Прежде чем сесть за стол, зажигали свечу перед иконой и молились Святому Василию. На стол в форме креста насыпали семена разных зерен. Семена покрывали скатертью и садились ужинать. Первым подавали борщ, а после него свинину. Самый старший член семьи трижды поднимал блюдо с поросёнком вверх, при этом приговаривая:

"Чтобы свиночки поросились, овечки ягнились, коровушки телились".

Поросёнка было принято ломать руками. Хозяин забирал себе голову и раздавал присутствующим по старшинству куски мяса. Одного из маленьких детей садили под стол, чтобы хрюкал.

В Васильев день односельчане могли зайти в любую хату, где на столе стоял поросёнок и отведать его. За это они давали денег хозяину, кто сколько сможет. Утром 15 января деньги относили в церковь. Считалось большим грехом не пожертвовать служителям церкви денег или свинины.

Было принято гадать по ветру о том, какое будет лето:

северный – холодное;

западный – ненастное;

восточный – засушливое;

южный – теплое.

Приметы и поверья

На Васильев день деньги занимать нельзя, иначе весь год в долгах будешь.

14 января нужно порадовать себя обновкой, тогда весь год будешь в обновках ходить.

Ругаться и злословить нельзя, ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Желание, загаданное в ночь с 13 на 14 января, обязательно сбудется.

Если в этот день идет дождь, то на Пасху будет снег.

Гололёд на дорогах – к урожаю.

Растущая луна – к полноводью весной.

Если утром снег шел, то зима снежной будет, а весна – поздней.

Снегопад – к теплому лету.

Оттепель в этот день предвещает холодную погоду летом.

Звездная ночь – к богатому урожаю ягод.

Чтобы фруктовые деревья хорошо плодоносили, утром с них снег стряхивали.

Вьюга и метель – к хорошему урожаю орехов.

Человек, рожденный 14 января, будет богатым. В качестве талисмана ему подходит яшма.