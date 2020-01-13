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Старый Новый год: самые лучшие посевалки на украинском языке

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Старый Новый год: самые лучшие посевалки на украинском языке
15:32 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Во время поздравления посевают (засевают) рожью или пшеницей на Старый Новый год, 14 января, утром.

  • 1

    Сію, сію, засіваю,

    з Новим роком вас вітаю!

    На той новий рік,

    щоб ліпше вродило,

    ніж торік!

    Сію, сію, засіваю,

    Вашу хату не минаю,

    з Новим роком йду до хати,

    щось вам маю віншувати:

    щоби діти всі здорові,

    їсти кашу всі готові,

    щоб вам була з них потіха,

    а нам грошей хоч півміха!

  • 2

  • 3

    Сію, сію, посіваю,

    з Новим роком вас вітаю!

    Щоб ви пане господарю,

    були такі чисті,

    як наші святки пречисті.

    Щоб були такі красні,

    як наше сонце ясне!

    Щоб були такі величні,

    як наш хліб пшеничний!

  • 4

  • 5

    Сієм, сієм, посіваєм,

    щастя-долі вам бажаєм!

    У щасливій вашій хаті,

    щоб ви всі були багаті,

    щоб лежали на столі

    паляниці немалі,

    щоб були у вас ковбаси,

    молоко і сало, й м’ясо,

    і млинці, і пиріжки,

    і пухнасті пампушки.

    Щоб були ви в цій оселі

    і щасливі, і веселі!

  • 6

  • 7

    Сієм, сієм, посіваєм,

    щастя-долі вам бажаєм!

    У щасливій вашій хаті,

    щоб ви всі були багаті,

    щоб лежали на столі

    паляниці немалі,

    щоб були у вас ковбаси,

    молоко і сало, й м’ясо,

    і млинці, і пиріжки,

    і пухнасті пампушки.

    Щоб були ви в цій оселі

    і щасливі, і веселі!

  • 8

  • 9

    Нас послав Святий Василь

    засівати в заметіль,

    й особливий дав наказ,

    щоб засіяли і в вас!

    Ще й навчив казати так:

    на кохання сієм мак,

    сієм жито на добро,

    а для сміху ось пшоно,

    на здоров’я вам овес,

    щоб був кріпкий рід увесь.

    А від заздрісних осіб

    сієм вам пшеницю-хліб!

    Сієм, сієм,засіваєм,

    з Новим Роком вас вітаєм!

  • 10

    "Сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю!

    На щастя, на здоров'я на Новий рік,

    Щоб у вас все було краще як торік!".

  • 11

    Сійся, родися жито-пшениця, всяка пашениця,

    на новий рік, щоб краще родило як торік,

    Коноплі під стелю, а льон по коліна,

    Щоб у вас хрещених головка не боліла.

    будьте здорові з Новим роком.

Старый Новый год 2020: красивые щедровки на Щедрый Вечер на украинском языке

Старый Новый год 2020: лучшие посевалки на русском языке

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