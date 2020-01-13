Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Никакого рейдерства: Зеленский подписал изменения в земельный кодекс
Никакого рейдерства: Зеленский подписал изменения в земельный кодекс
Поездки в Европу в 2021 году: что важно знать украинцам
Поездки в Европу в 2021 году: что важно знать украинцам
Назван новый главный тренер Барселоны
Назван новый главный тренер Барселоны
Королева Елизавета II поддержала нелегкое решение принца Гарри и Меган Маркл
Королева Елизавета II поддержала нелегкое решение принца Гарри и Меган Маркл

Поездки в Европу в 2021 году: что важно знать украинцам

Поездки в Европу в 2021 году: что важно знать украинцам
22:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:С 2021 года заработают новые правила безвиза с Европейским Союзом.

С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий - ETIAS. По ее правилам, нужно будет получать предварительное разрешение, и каждая такая заявка обойдется в 7 евро.

Об этом и других важных изменениях в условиях безвизовых поездок в ЕС с 2021 года сообщает Миссия Украины при Евросоюзе в Facebook.

"С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инициатива по созданию ETIAS возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Европейской Комиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

Украина возвращается в ПАСЕ

Осенью 2018 года Европейский Союз одобрил необходимые законодательные решения о ETIAS, которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

"Как это будет работать: с 2021 года перед поездкой в государства-члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки. Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требующих дальнейшего изучения", - объясняют в Миссии Украины при ЕС.

За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, младше 18 и старше 70 лет - бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.

Как подчеркнуто в сообщении, Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идет лишь о простом разрешении для поездки. В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.

Разрыв сокращается: Насколько отличается зарплата украинцев от других европейцев

Предварительная авторизация позволит Европейскому Союзу заранее идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную/по безопасности угрозу и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС, отметили в украинской миссии.

Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее, нет ли у государств-членов ЕС предостережений относительно их поездки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Безвизовый режим, ЕС, Виза, Безвиз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2020: идеальный базовый гардероб для женщин после 40 (Фото)
02 Старый Новый год 2020: лучшие посевалки на русском языке
03 Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 января
05 13 января - приметы и обряды на Васильев вечер, Щедрый вечер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Исключение жилья из числа служебного ограничено: сроки и причины
Исключение жилья из числа служебного ограничено
Государство будет поддерживать скаутов
Государство будет поддерживать скаутов
&quot;Потоп&quot; в ТРЦ &quot;Оcean Plaza&quot; в Киеве: названа причина
"Потоп" в ТРЦ "Оcean Plaza" в Киеве: названа причина
Неудобно получилось: Мисс Бельгия-2020 упала на сцене прямо в прямом эфире (Фото, Видео)
Неудобно получилось: Мисс Бельгия-2020 упала на сцене прямо в прямом эфире (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь