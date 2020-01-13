Поездки в Европу в 2021 году: что важно знать украинцам

Новости Украины:С 2021 года заработают новые правила безвиза с Европейским Союзом.

С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий - ETIAS. По ее правилам, нужно будет получать предварительное разрешение, и каждая такая заявка обойдется в 7 евро.

Об этом и других важных изменениях в условиях безвизовых поездок в ЕС с 2021 года сообщает Миссия Украины при Евросоюзе в Facebook.

"С 2021 года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS), что означает внесение изменений в условия безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран (то есть с 2021 года эти изменения будут касаться не только Украины, но и, например, граждан Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, инициатива по созданию ETIAS возникла еще в апреле 2016 года в рамках подготовки Европейской Комиссией предложений по усилению безопасности на внешних границах ЕС.

Осенью 2018 года Европейский Союз одобрил необходимые законодательные решения о ETIAS, которая будет распространяться на граждан третьих стран, пользующихся правом безвизового въезда на территорию Евросоюза.

"Как это будет работать: с 2021 года перед поездкой в государства-члены ЕС гражданам Украины необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку путем подачи онлайн-заявки. Выдача авторизации на путешествие будет занимать несколько минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС или элементов, требующих дальнейшего изучения", - объясняют в Миссии Украины при ЕС.

За каждое обращение заявитель должен будет уплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц, младше 18 и старше 70 лет - бесплатно). Авторизация будет действительна в течение 3 лет или до окончания срока действия проездного документа, зарегистрированного при подаче заявки.

Как подчеркнуто в сообщении, Европейская информационная система авторизации путешествий не является аналогом визовой системы. Речь идет лишь о простом разрешении для поездки. В случае отказа во въезде через ETIAS, лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.

Предварительная авторизация позволит Европейскому Союзу заранее идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную/по безопасности угрозу и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС, отметили в украинской миссии.

Новая система также позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы, ведь путешественники будут знать заранее, нет ли у государств-членов ЕС предостережений относительно их поездки.