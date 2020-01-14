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Пройти таможню за 10 минут: все сканеры для проверки груза начали работу

Пройти таможню за 10 минут: все сканеры для проверки груза начали работу
01:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Сканеры сократили проверку груза на таможне до 10 минут.

На таможне заработали все сканеры, благодаря этому время на проверку груза сократится до 10 минут.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук написал в своем Тelegram-канале.

"По моему поручению на таможне заработали все сканеры! Теперь время на проверку груза сократится до 10 минут. С сегодняшнего дня на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", на границе с Польшей, работает сканер для грузовых транспортных средств", - отметил Гончарук.

По его словам, сканеры уже работают на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе, Порубном.

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Это, по мнению Премьер-министра, будет содействовать искоренению коррупции на таможне, ведь сканирование происходит без участия сотрудников.

"К примеру, на пункте пропуска "Чоп" досмотр груза сократился до 7 минут вместо 3-4 часов! Сканеры автоматически отправляют данные в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде", - подчеркнул глава правительства.

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Он не сомневается в том, что бесперебойная работа сканеров на таможне будет означать существенные увеличения поступлений в Госбюджет.

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Таможня, Алексей Гончарук, Сканеры.
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