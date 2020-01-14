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Неприятные цифры: Милованов поведал о количестве легальных работников

Неприятные цифры: Милованов поведал о количестве легальных работников
19:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Министр экономики рассказал, что половина украинцев работают нелегально или за рубежом.

Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или за рубежом.

Об этом на пресс-конференции заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Сегодня только 12,8 млн из 27,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально. О какой защите идет речь? Половина из нас трудоспособного возраста или работает в других странах, или нелегально", - сказал Милованов.

Он отметил, что законопроект о труде, который Кабинет министров выносит на рассмотрение Верховной Рады, предусматривает ряд нововведений, которые позволят либерализовать отношения между работниками и работодателями, создать новые правила игры и баланса интересов работников и работодателей.

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В частности, предполагается, что трудовые отношения могут быть изменены как по инициативе работодателя так и по инициативе работника, регулироваться они будут трудовыми, коллективными или отраслевыми договорами, где должны быть прописаны условия труда и ряд других вопросов. Коллективные соглашения могут подписывать не только профсоюзы, но и представители коллектива.

По словам Милованова, кроме упрощения процедуры входа/выхода из трудовых отношений предусмотрены механизмы защиты от потери работы.

Так, работника как и сейчас, нужно предупредить об увольнении за определенный срок. Этот срок определяется в зависимости от времени, которое человек проработал на предприятии. Это касается и тех работников, которые работали на срочных договорах.

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"Как сегодня будет: должны предупредить за два месяца, должны заплатить компенсацию за 4, двойную, если человек не соглашается. Срок, за который нужно предупреждать, зависит от месяцев или лет, которые человек проработал. Считается все вместе, даже если вы на срочных договорах", - сказал Милованов.

Также он добавил, что за 5 лет планируется снизить уровень безработицы на 5% и сократить срок поисков работы для безработных. Сейчас по словам Милованова, он составляет 3,5 месяца.

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Минэкономразвития, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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