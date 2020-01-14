В Раде решили усилить соцзащиту украинских военных

Новости Украины:Верховная Рада планирует усилить социальную защиту военных и их семей.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей "(№2343).

Законопроект поддержали 340 народных депутатов.

"Реализация закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" позволит усилить социальную защиту военнослужащих и членов их семей, а также создаст благоприятные условия для поступления граждан на военную службу", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предполагается урегулировать вопрос об упорядочении вопросов, связанных с предоставлением отпусков военнослужащим; уточнения отдельных вопросов реализации права военнослужащих на обеспечение жильем; приведение терминологии закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" в соответствие с законами "Об образовании", "О высшем образовании" и других законов Украины; уточнения источников финансового обеспечения мероприятий, связанных с реализацией прав и социальных гарантий военнослужащих, предусмотренных законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Законопроектом, в частности, предусматривается установить, что минимальный размер должностного оклада военнослужащего (кроме военнослужащих срочной службы) не может быть меньше размера двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, а минимальный размер оклада по воинскому званию - одного размера такого прожиточного минимума.

Законопроект также предлагает разрешить военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), которые находятся в длительной командировке за пределами Украины, по их желанию объединять ежегодные основные отпуска за два года. В этом случае общая продолжительность объединенного отпуска не может превышать 90 календарных дней.

Военнослужащим, заболевшим во время ежегодного основного или ежегодного дополнительного отпуска, указанный отпуск продлевается после выздоровления на количество неиспользованных дней этого отпуска.

В связи с болезнью военнослужащего ему предоставляться отпуск для лечения с сохранением денежного и материального обеспечения на основании заключения военно-врачебной комиссии. Продолжительность такого отпуска будет определяться характером заболевания.

Во время действия правового режима военного положения или фактического начала военных действий военнослужащим будут предоставляться отпуска для лечения, отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 15 календарных дней и отпуска военнослужащим в связи с беременностью и родами , по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а в случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе, - продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста.

Также законопроект предусматривает, что жене (мужу) военнослужащего ежегодный основной отпуск по ее (его) желанию предоставляется в удобное для нее (него) время одновременно с ежегодным основным отпуском военнослужащего.