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ВР проведет слушания на тему борьбы с онкозаболеваниями в Украине

ВР проведет слушания на тему борьбы с онкозаболеваниями в Украине
10:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:12 февраля Верховная Рада проведет слушания на тему борьбы с раковыми заболеваниями в Украине.

Верховная Рада приняла постановление "О проведении парламентских слушаний на тему: "Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения "(№2377). Соответствующее решение поддержали 344 народных депутата.

Постановление предусматривает проведение 12 февраля 2020 года в зале пленарных заседаний Верховной Рады парламентских слушаний на тему "Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения".

Как говорится в пояснительной записке, проведение парламентских слушаний будет способствовать совершенствованию государственной политики в сфере борьбы с онкологической заболеваемостью в Украине, улучшению деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных научных учреждений и профильных объединений граждан в части организации мероприятий по ранней диагностике, лечению и реабилитации онкологических больных, внедрению в практику отечественного здравоохранения современных методов лечения рака.

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Напомним, Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил повышение заработных плат министрам стремлением правительства побороть коррупцию во власти.

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Верховная Рада, Рак, Законопроект, ВР, Онколония.
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