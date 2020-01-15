Штаб СНБО отчитывается на комитете Рады по безопасности об катастрофе в Иране

Новости Украины:Сейчас с докладом выступает представитель аппарата СНБО Олег Корниенко.

Комитет Верховной Рады отвечающий за вопросы национальной безопасности, обороны и разведки заслушивает информацию оперативного штаба при СНБО о катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране.

Для рассмотрения этого вопроса был приглашен представитель оперативного штаба при СНБО Украины. На заседании также присутствует заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, сообщил председатель комитета Александр Завитневич, открывая заседание.

В данный момент свой доклад делает государственный эксперт службы по вопросам государственной и общественной безопасности аппарата СНБО Олег Корниенко.

Как сообщалось, утром 8 января после взлета с тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - два пассажира и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Однако позже, 11 января, Иран заявил, что украинский пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

Напомним, в Кабмине заявили, что семьи погибших получат по 200 тысяч гривень в течении недели.