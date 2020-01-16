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Четверг, 16.01.2020
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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
08:34 Сегодня Телеграф

Новости Украины:16 января свой день ангела празднуют люди, которые носят имя "Ирина".

Имя Ирина, одно из самых популярных имен в русском языке. А если взять еще и имена производные, то оно войдет наверно в тройку популярных женских имен. От имени Ирина произошли имена - Арина, Ярина, Иринья. В разное время их популярность даже превосходит исходное имя.

Но что же означает имя Ирина. Считается, что имя ирина произошло о имени богини Эйрены (Εἰρήνη - "мир"). Это богиня из древнегреческой мифологии отвечаю за мирную жизнь. Некоторые производные имена имеют "собственную" этимологию. Так Ярина некоторыми специалистами считается произошедшим от имени славянского бога Ярило. Но у этой гипотезы, немного сторонников. Более подробную историю имени читайте в статье "Происхождение имени Ирина".

Ирина растет активным ребенком. Она с удовольствием будет ходить во всевозможные кружки и заниматься интересными ей вещами. Растет она достаточно самостоятельным ребенком и скорее даже сама вас о таких занятиях попросит. Не нужно ее чему либо заставлять. Даже если вы и добьетесь тактической победы, в будущем ничего хорошего из этого не выйдет.

Девочка иногда проявляет вспыльчивость. Это свойственно Иринам, но не спешите ее ругать. Скорее всего это ранее сдержанный гнев или особенность темперамента. Постарайтесь найти подход к ребенку и не ждите быстрых изменений.

Здоровье у девочки хорошее, однако у Ирин часто бывают проблемы с кожей. Это доставляет особенно подростковом возрасте много проблем. Только регулярный правильный уход и здоровое питание помогут справиться с этой проблемой.

Поздравления

Ира, Ирочка, Ирина,

Ты мила, неповторима,

Ты светла, как солнца лучик,

Никогда с тобой не скучно.

Ты красива, ты прекрасна,

От улыбки твоей ясно.

Будь же ты всегда такая —

В чем-то даже неземная,

Пусть всегда хранят тебя

Счастье, вера и друзья.

Назвали Ириной тебя не напрасно,

Ведь имя Ирина красиво, прекрасно!

Богиня покоя, стабильности, мира —

Все эти слова о тебе, наша Ира!

Иришка, тебя от души поздравляем

И женского счастья, здоровья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

Что ж, Ирина, Вам сказать?

Что Вам в жизни пожелать?

Счастья, роскоши земной,

Быть прекрасной и простой!

Быть чудесней чайной розы

И не знать, что есть морозы,

Не болеть и не хандрить...

Лишь счастливой самой быть!

Дорогая Ирочка!

В этот день прекрасный

Пожелаю я удачи,

Смеха, много счастья!

Для тебя чтоб солнышко

Каждый день светило,

Чтоб была веселою,

Милой и красивой.

Теплых чувств, взаимности,

Верности, любви!

Ангелок хранит пускай,

Сбудутся мечты!

Знаменательные события в истории: 16 января 2020 года

Ириночка, пусть сегодня все радости и подарки, все комплименты и добрые пожелания будут только для тебя. Поздравляю тебя и хочу пожелать счастливой любви, счастливых мгновений, счастливой сказки в жизни.

Дорогая Ирочка, поздравляю тебя от всей души и пожелать тебе хочу ярких красок в жизни и чудесных моментов, волшебного счастья и искренней любви, доброй сказки и светлой надежды, несомненного счастья и везения.

16 января - приметы и обряды в День Гордея и Малахии

Удача пусть будет на твоей стороне, мир и покой, ведь не даром, Ирочка, твое имя олицетворяет их. Пусть жизнь будет течь в правильном русле, принося тебе победы и новые задачи, которые ты будешь решать с блеском!

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