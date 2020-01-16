"Всех на всех": Чубаров настаивает на включении крымских политзаключенных в обменные списки

Новости Украины:Чубаров настаивает на включении всех крымских политзаключенных в списки на обмен.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров настаивает на том, чтобы в следующий обмен удерживаемыми лицами с Россией были включены все политзаключённые из Крыма и освобождение проходило по принципу "всех на всех".

Об этом политик заявил в эфире телеканала ATR.

"Для нас очень важно, чтобы украинское государство демонстрировало, что это наши граждане, что (Крым) это наша территория. Исключение из переговоров Крыма, наоборот, усиливало позиции Российской Федерации и давало им моральное право в других странах говорить: "Видите, украинцы по умолчанию признают (аннексию Крыма)", - цитирует ATR Чубарова.

Как подчеркнул глава Меджлиса, в настоящее время он взаимодействует с людьми, которые занимаются подготовкой следующего этапа взаимного освобождения лиц.

"Сейчас у нас полное взаимодействие с теми людьми, которые занимаются подготовкой, по крайней мере ведут переговоры по следующему этапу, и уже несколько дней мы рассматриваем всех политзаключенных — и тех, кто на территории РФ был арестован по разным поводам, пытаемся давать разные анализы. Я не знаю, когда состоится этот обмен, мы настаиваем, чтобы это был обмен "всех на всех". Как в конечном результате будет — это покажет наша работа", — отметил Чубаров.

Как сообщалось, 29 декабря 2019 года состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами, в пределах которого на подконтрольную Украине территорию из ОРДЛО вернулись 76 украинцев.