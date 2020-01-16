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Заседание ТКГ: Украина предложила новые участки разведения сил

Заседание ТКГ: Украина предложила новые участки разведения сил
18:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина в Минске предложила создать рабочую группу по мониторингу украино-российской границы.

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске в четверг предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках на Донбассе, сообщает пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"В продолжение реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки, в подгруппе по вопросам безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным штабом Вооруженных сил Украины", - написала Олифер на странице в Фейсбуке.

По информации агентства "Интерфакс" на заседании подгруппы по безопасности ТКГ в Минске рассматривались по три предложения от Киева и ОРДЛО о локациях, в которых может быть проведено разведение сил и средств, из которых будут определены три участка.

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Также украинская делегация предложила создать дополнительную рабочую группу, которая займется вопросами мониторинга украино-российской границы.

"Обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы", - написала Олифер.

Отмечается, что согласно докладу Центра международных миротворческих операций (Center for International Peace Operations) и Международного центра по проведению миротворческих тренингом им. Кофи Аннана (Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre), который был подготовлен на основе анализа конфликтов во всем мире, выборы не могут проводиться при отсутствии безопасного окружения и дееспособных институтов.

"Речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов. Итак, выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций касательно участия в выборах лиц, не являющихся гражданами государства", - подчеркивается в сообщении.

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Ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников, что украинская сторона неоднократно поднимала вопрос о создании пятой рабочей подгруппы, задачей которой станет возвращение Украине контроля над границей. Он отметил, что согласно Минским соглашениям начало взятия Украиной под контроль границы с РФ на Донбассе начинается на следующий день после проведения выборов. В свою очередь, действующий закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предусматривает условия, без выполнения которых выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей невозможны– вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

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ОРДЛО, Разведение сил, ТКГ, ООС.
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