Как вызвать скорую помощь в Украине и в каких случаях она не приедет

Новости Украины:В Украине с 1 января 2020 года не вводились никакие новые правила вызова скорой помощи.

В Министерстве здравоохранения Украины заверили, что правила вызова экстренной медицинской помощи утверждены приказом Минздрава от 1 июня 2009 года № 370 и изменения к этому нормативному акту не вносились, он является действующим на сегодняшний день, и именно им руководствуются диспетчеры скорой помощи, принимая вызовы.

При этом на сайте министерства напомнили, что бригада "скорой" оказывает помощь в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью человека. Существует перечень симптомов, которые могут свидетельствовать о необходимости экстренной помощи.

"В таких случаях необходимо вызвать скорую помощь по единому номеру 103. Бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах - в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города – в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру", – сказано в сообщении.

Также отмечается, что так называемая "служба неотложной помощи" является одной из опций оказания медицинской помощи на дому у пациента. В тех регионах, где работает такая служба, есть отдельные номера, по которым можно вызвать медиков или воспользоваться переадресацией вызова с номера 103. Как правило, это местные номера и ни в коем случае – не номер 112.

Если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстрених случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение часа с момента получения обращения.

По каким номерам вызывать скорую помощь:

Набрать один из номеров со стационарного, мобильного (даже без сим-карты), таксофона:

103 – вызов скорой помощи;

10003 и (096) 561-39-77 – доступны для абонентов "Киевстар" (первый номер – для SMS от слабослышащих людей);

112 – общий номер для вызова всех экстренных служб: пожарной, полиции, скорой.

Номер 112 действует в Украине с 2009 года для вызова всех экстренных служб, в числе которых полиция, скорая помощь, служба спасения, газовая служба. Вам будет необходимо только кратко описать диспетчеру причину вызова и назвать адрес, по которому должна будет приехать помощь, а также свою фамилию, имя, номер телефона. Действителен для всех операторов сотовой связи.

Скорая приедет, если

Бригада скорой медицинской помощи должна прибыть на место происшествия в городах - в течение 10 минут, в населенных пунктах за пределами города – в течение 20 минут с момента поступления обращения к диспетчеру, в случае если:

внезапные нарушения жизненно важных функций: дыхания, движения, острый болевой синдром;

травмы, несчастные случаи, асфиксия, последствия преступных нападений;

укусы насекомых, животных, пресмыкающихся;

гипо- и гипергликемическая кома, температура тела выше +39 °С (если ее нельзя сбить);

внутренние и внешние кровотечения;

любые состояния, угрожающие жизни и здоровью (в т. ч. психические).

Скорая помощь не приедет, если

Согласно новым правилам, скорая помощь в Украине с 2019 года не будет выезжать для констатации смерти или оказания услуг в сфере стоматологии. Однако в отношении маленьких детей до 2 лет правила изменились в другую сторону – бригада выедет в любом случае, если родители считают экстренную помощь необходимой.

Скорая не приедет в следующих случаях:

высокая температура (которую можно снизить самостоятельно);

повышенное давление;

головная боль, головокружение, слабость;

боль в пояснице, суставах;

болевой синдром у онкобольных;

обострение хронических заболеваний;

алкогольный, наркотический, токсический синдром отмены.

Также если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстренных случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение часа с момента получения обращения.