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В ПЦУ опровергают мифы о главной традиции Крещения

В ПЦУ опровергают мифы о главной традиции Крещения
11:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ПЦУ заявили, что омовение в проруби на Крещение не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов.

Омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов.

Об этом сообщает Православная церковь Украины в Facebook.

"В течение последних лет 19 января во время или после Большого освящения все чаще наблюдаем такую картину: в водоемах устраиваются массовые ныряния и купания с целью "смыть грехи" в освященной воде. Возлюбленные братья и сестры, омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Ни одного церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более - с предрассудками или суеверием.

"В большой праздник Богоявления мы благодарим Бога, славим Его, понимая, что самая главная для нас святыня - это Господь, Который побуждает каждого человека к внутренним изменениям в сторону добра. Освященная вода - не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства Исповеди и Причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех - это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. и чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала обнаружить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божией", - отметили в ПЦУ.

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Кроме того, на Крещение нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости".

Нет также необходимости запасаться водой в больших бидонах или канистрах. Ведь тот, кто принесет на освящение даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит "большей святости".

"Не от количества воды зависит святость и степень полученных даров Божественной благодати, а от того, как вы приближаетесь к Господу, от вашего образа жизни, ваших изменений в душе, веры, ваших дел", - добавили в церкви.

В ПЦУ отметили, что церковь не запрещает нырять в зимнюю воду - это право и выбор для каждого. Но главное - не превращать такое купание в некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждению ближнего - например, того, кто все-таки решил окунуться в прорубь, чтобы испытать свое тело.

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Грехи, Крещение, Купание в проруби, ПЦУ.
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