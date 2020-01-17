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Пятница, 17.01.2020
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Народные приметы на Крещение Господне 2020
Народные приметы на Крещение Господне 2020

Народные приметы на Крещение Господне 2020

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Народные приметы на Крещение Господне 2020
15:06 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины:Давайте поговорим исключительно о тех приметах, которые тем или иным образом могут повлиять на нашу жизнь: о поверьях, связанных с погодой, достатком, благополу

Многие приметы на Крещение Господне связаны с природными явлениями. 

Яркие звезды на небе

Хотите узнать, теплыми ли будут следующие месяцы? Взгляните на небо. Если звезды светят ярко-ярко - погода летом будет сухая и жаркая, весна начнется рано, а "бабье лето" продлится дольше положенного ему срока. Впрочем, яркие звезды на небе в крещенский сочельник свидетельствуют еще и о том, что год будет спокойным, без больших политических и экономических потрясений.

Полнолуние

Если Крещение выпадает на полнолуние - опасайтесь наводнения и разлива рек. Очень актуальная примета и для наших дней. Правда, старики утверждают, что полная луна еще и помощник в финансовых делах. Предприниматели, не забудьте взглянуть в крещенский вечерок на небо!

Новолуние

Если Крещение совпадает с новолунием - ждите долгих морозов. Весна будет дождливой и слякотной, а лето - прохладным. Новолуние также свидетельствует о том, что природа начинает новый цикл развития. В этом году у вас, (особенно, если вы родились на новолуние), тоже могут произойти какие-либо события, которые полностью изменят привычный уклад вашей жизни.

 

Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день

Снегопад

Много снега на Крещение - к крепкому здоровью! Талый крещенский снег, как и крещенская вода, имеет мощную исцеляющую силу, которую не теряет весь год. Лечить им можно и болезни суставов, и накожные заболевания, и порезы, и ожоги.

И, напоследок, парочка народных поверий, связанных с личной жизнью и финансовым благополучием.

Примета на суженого

В старину девушка на выданье в канун Крещения выходила из дома. Если первый мужчина, который ей встречался на пути, был молод и хорош собой - значит, свадьба не за горами. Если же он был стар и немощен - в этом году замужеству не бывать.

Крещение Господне 2020: история праздника и старинные традиции

Примета на благополучие

Слышите на Крещение беспрестанный лай собак? Это к благополучию и материальному достатку. Собаки просто зовут вас на охоту, обещая хорошую добычу. Это не значит, что немедленно надо брать ружье и отправляться в лес. Вашей "добычей" может быть успешная сделка в бизнесе, гонорар, новая высокооплачиваемая работа или неожиданное наследство.

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Праздник, Народные приметы, Природные явления, Праздники в январе, Крещенский сочельник 2020, Крещение Господне 2020.
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